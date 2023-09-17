Сколько бекона можно есть, если вы на здоровой диете

Сколько бекона можно есть, если вы на здоровой диетеРассказали эксперты по питанию
Всемирная организация здравоохранения отнесла бекон к канцерогенам первого класса. Эти вещества, как известно, вызывают рак. Однако в умеренных количествах бекон может быть безопасным для здоровья. Но сколько конкретно бекона можно есть без вреда для организма?
Данные, опубликованные Министерством сельского хозяйства США, показывают, что два ломтика жареного бекона содержат 108 ккал, 8 г белка, 2,76 г насыщенных жиров, 386 мг натрия. Также в ароматизированный бекон добавляется сахар, что увеличивает его калорийность.
Главная проблема, связанная с беконом, по мнению Кристен Смит, доктора медицинских наук, - это высокий уровень насыщенных жиров и натрия. Известно, что диета с большим количеством подобных веществ связана с повышенным кровяным давление, болезнями сердца, ожирением, диабетом 2 типа. Смит предлагает употреблять в рамках здоровой диеты несколько ломтиков бекона в месяц.
Бекон также относится к переработанному мясу. Доказано, что употребление такого мяса способствует развитию колоректального рака, может быть связано с раком поджелудочной железы, простаты и желудка. В ходе одного исследования выяснилось, что каждые 50 г порции обработанного мяса, съедаемые ежедневно, увеличивают вероятность развития колоректального рака примерно на 18%.
Кроме того, исследование, опубликованное в The American Journal of Clinical Nutrition в 2021 году, показало, что на каждые 25 г (примерно два ломтика бекона) обработанного мяса, которые человек ежедневно съедал в течение восьми лет, у него повышалась вероятность развития деменции на 40%.
Грейс Дероча, доктор медицинских наук, представитель Академии питания и диетологии (AND), рекомендует для хорошего общего здоровья употреблять обработанное мясо не чаще одного раза в неделю либо одного раза в две недели. В этом случае порция может состоять из трёх-четырёх ломтиков. Если же вы едите бекон чаще, то вам хватит одного-двух ломтиков.
Также людям с гипертонией или сердечно-сосудистыми заболеваниями артерий рекомендуется максимально ограничить потребление бекона.
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