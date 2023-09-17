Фитнес и здоровье
11:42, 17 сентября 2023
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Сколько бекона можно есть, если вы на здоровой диете

Рассказали эксперты по питанию

Всемирная организация здравоохранения отнесла бекон к канцерогенам первого класса. Эти вещества, как известно, вызывают рак. Однако в умеренных количествах бекон может быть безопасным для здоровья. Но сколько конкретно бекона можно есть без вреда для организма?

Сколько бекона можно есть, если вы на здоровой диете
© Healthline

Данные, опубликованные Министерством сельского хозяйства США, показывают, что два ломтика жареного бекона содержат 108 ккал, 8 г белка, 2,76 г насыщенных жиров, 386 мг натрия. Также в ароматизированный бекон добавляется сахар, что увеличивает его калорийность.

Главная проблема, связанная с беконом, по мнению Кристен Смит, доктора медицинских наук, - это высокий уровень насыщенных жиров и натрия. Известно, что диета с большим количеством подобных веществ связана с повышенным кровяным давление, болезнями сердца, ожирением, диабетом 2 типа. Смит предлагает употреблять в рамках здоровой диеты несколько ломтиков бекона в месяц.

Сколько бекона можно есть, если вы на здоровой диете
© Juan Moyano

Бекон также относится к переработанному мясу. Доказано, что употребление такого мяса способствует развитию колоректального рака, может быть связано с раком поджелудочной железы, простаты и желудка. В ходе одного исследования выяснилось, что каждые 50 г порции обработанного мяса, съедаемые ежедневно, увеличивают вероятность развития колоректального рака примерно на 18%.

Кроме того, исследование, опубликованное в The American Journal of Clinical Nutrition в 2021 году, показало, что на каждые 25 г (примерно два ломтика бекона) обработанного мяса, которые человек ежедневно съедал в течение восьми лет, у него повышалась вероятность развития деменции на 40%.

Грейс Дероча, доктор медицинских наук, представитель Академии питания и диетологии (AND), рекомендует для хорошего общего здоровья употреблять обработанное мясо не чаще одного раза в неделю либо одного раза в две недели. В этом случае порция может состоять из трёх-четырёх ломтиков. Если же вы едите бекон чаще, то вам хватит одного-двух ломтиков.

Также людям с гипертонией или сердечно-сосудистыми заболеваниями артерий рекомендуется максимально ограничить потребление бекона.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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