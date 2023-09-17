Сколько бекона можно есть, если вы на здоровой диете

Бекон также относится к переработанному мясу. Доказано, что употребление такого мяса способствует развитию колоректального рака, может быть связано с раком поджелудочной железы, простаты и желудка. В ходе одного исследования выяснилось, что каждые 50 г порции обработанного мяса, съедаемые ежедневно, увеличивают вероятность развития колоректального рака примерно на 18%.

Кроме того, исследование, опубликованное в The American Journal of Clinical Nutrition в 2021 году, показало, что на каждые 25 г (примерно два ломтика бекона) обработанного мяса, которые человек ежедневно съедал в течение восьми лет, у него повышалась вероятность развития деменции на 40%.

Грейс Дероча, доктор медицинских наук, представитель Академии питания и диетологии (AND), рекомендует для хорошего общего здоровья употреблять обработанное мясо не чаще одного раза в неделю либо одного раза в две недели. В этом случае порция может состоять из трёх-четырёх ломтиков. Если же вы едите бекон чаще, то вам хватит одного-двух ломтиков.

Также людям с гипертонией или сердечно-сосудистыми заболеваниями артерий рекомендуется максимально ограничить потребление бекона.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.