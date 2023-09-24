Сколько белка вы должны есть, чтобы похудеть

Умеренное потребление белка для снижения веса составляет обычно от 0,6 до 0,8 г белка на фунт (0,45 кг) массы тела. А если вы ведёте очень активный образ жизни или хотите сбросить много килограммов, то вам лучше есть ещё больше белка: от 0,8 до 1,2 г на фунт (0,45 кг) массы тела.

Качество белка, который вы потребляете, так же важно, как и его количество. Лучше всего усваиваются организмом рыба, нежирное мясо, молочные продукты, нут, чечевица. Кроме того, мало калорий и насыщенных жиров в нежирных источниках белка: птице без кожи, рыбе, нежирных кусках мяса, тофу, бобовых, нежирных молочных продуктов.

При этом слишком большое количество белка похудеть вам не поможет. Тело использует только определённое количество белка для мышц, а остальное откладывается в виде жира. Исследования демонстрируют, что чрезмерное потребление белка со временем может привести к сильной нагрузке на почки и к дисбалансу питательных веществ.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.