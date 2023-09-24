Сколько белка вы должны есть, чтобы похудеть

Сколько белка вы должны есть, чтобы похудетьПрежде всего, нужно учитывать несколько нюансов
Белок - один из основных веществ, которые необходимы для здорового питания. 20% тела человека состоит из белка, он содержится в каждой клетке. Триста Бест, доктор медицинских наук, дипломированный диетолог компании Balance One Supplements, объяснила, сколько конкретно белка нужно получать, чтобы похудеть.
Белок - это строительный материал для мышц. Исследования показывают, что более мускулистое тело сжигает больше калорий, причём даже в состоянии покоя. Также потребление белка может увеличить ощущение сытости, поэтому вы с меньшей вероятностью будете перекусывать поздно вечером.
Идеально количество белка, необходимое для похудение, варьируется от человека к человеку. На это могут влиять такие факторы, как уровень активности, возраст, состояние здоровья. Также, по словам Тристы Бест, существуют общие рекомендации. Специалисты советуют потреблять 0,36 г белка на 1 фунт (0,45 кг) массы тела.
Умеренное потребление белка для снижения веса составляет обычно от 0,6 до 0,8 г белка на фунт (0,45 кг) массы тела. А если вы ведёте очень активный образ жизни или хотите сбросить много килограммов, то вам лучше есть ещё больше белка: от 0,8 до 1,2 г на фунт (0,45 кг) массы тела.
Качество белка, который вы потребляете, так же важно, как и его количество. Лучше всего усваиваются организмом рыба, нежирное мясо, молочные продукты, нут, чечевица. Кроме того, мало калорий и насыщенных жиров в нежирных источниках белка: птице без кожи, рыбе, нежирных кусках мяса, тофу, бобовых, нежирных молочных продуктов.
При этом слишком большое количество белка похудеть вам не поможет. Тело использует только определённое количество белка для мышц, а остальное откладывается в виде жира. Исследования демонстрируют, что чрезмерное потребление белка со временем может привести к сильной нагрузке на почки и к дисбалансу питательных веществ.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.