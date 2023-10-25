Сколько минут в день нужно двигаться, чтобы компенсировать вред от длительного сидения

В ходе нового исследования учёные взяли данные об отдельных участниках из норвежского исследования Тромсё 2015-2016 годов, Шведской инициативы здорового старения (2012-2019 годы), Норвежского национального исследования физической активности (2008-2009 годы), Национального обследования здоровья и питания США (2003-2006 годы).

Всего в анализ были включены чуть меньше 12 тысяч человек в возрасте от 50 лет. За ними наблюдали в течение как минимум двух лет.

Выяснилось, что сидение в течение более 12 часов в день было связано с повышением на 38% риска смерти по сравнению с 8 часами. Но это касалось лишь тех, у кого в день было менее 22 минут умеренной физической активности. Также дополнительные 10 минут физической активности в день связаны были со снижением вероятности ранней смерти на 15% у тех, кто каждый день в сидячем положении проводит менее 10,5 часов, и на 35% у тех, кто сидит ежедневно более 10,5 часов.

Что касается физической активности лёгкой интенсивности, то она была связана с более низким риском преждевременной смерти только у тех, кто ведёт малоподвижный образ жизни. То есть кто сидит более 12 часов в день.

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