Фитнес и здоровье
16:01, 18 сентября 2023
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Сколько минут в день нужно медитировать, чтобы снизить кровяное давление

Об этом говорится в новых рекомендациях

Если из-за стресса у вас поднимается артериальное давление, то попробуйте медитацию. Как выяснилось, эта практика помогает снизить давление всего за несколько минут в день.

Сколько минут в день нужно медитировать, чтобы снизить кровяное давление
© Earth.com

Высокое кровяное давление считается основной причиной преждевременной смерти во всём мире. Но группа экспертов дала несколько советов, которые помогут снизить показатели артериального давления.

Сколько минут в день нужно медитировать, чтобы снизить кровяное давление
© Neofect

Эти рекомендации включают медитацию (45 минут в день), глубокое дыхание, йогу, осознанность, 25 минут успокаивающей музыки. При этом вы должны быть сосредоточены на позитивных мыслях.

Также снизить артериальное давление вам помогут свекольный и гранатовый соки, рыба или рыбий жир, пробиотики и клетчатка. Вместе с этим важно оставаться физически активным и как следует высыпаться.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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