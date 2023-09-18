Сколько минут в день нужно медитировать, чтобы снизить кровяное давление

Эти рекомендации включают медитацию (45 минут в день), глубокое дыхание, йогу, осознанность, 25 минут успокаивающей музыки. При этом вы должны быть сосредоточены на позитивных мыслях.

Также снизить артериальное давление вам помогут свекольный и гранатовый соки, рыба или рыбий жир, пробиотики и клетчатка. Вместе с этим важно оставаться физически активным и как следует высыпаться.

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