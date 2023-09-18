Сколько минут в день нужно медитировать, чтобы снизить кровяное давление

Сколько минут в день нужно медитировать, чтобы снизить кровяное давлениеОб этом говорится в новых рекомендациях
Если из-за стресса у вас поднимается артериальное давление, то попробуйте медитацию. Как выяснилось, эта практика помогает снизить давление всего за несколько минут в день.
Высокое кровяное давление считается основной причиной преждевременной смерти во всём мире. Но группа экспертов дала несколько советов, которые помогут снизить показатели артериального давления.
Эти рекомендации включают медитацию (45 минут в день), глубокое дыхание, йогу, осознанность, 25 минут успокаивающей музыки. При этом вы должны быть сосредоточены на позитивных мыслях.
Также снизить артериальное давление вам помогут свекольный и гранатовый соки, рыба или рыбий жир, пробиотики и клетчатка. Вместе с этим важно оставаться физически активным и как следует высыпаться.
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