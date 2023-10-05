Сколько нужно спать, чтобы избежать болезней сердца

Также у участников, имеющих проблемы с засыпанием и сном, склонность к повышенному артериальному давлению тоже была выше.

Специалисты объяснили, что проблемы со сном могут вызвать цепочку событий, которые приводят к увеличению задержки натрия, жёсткости артерий, сердечного выброса. Всё это закладывает основу для развития гипертонии.

Нарушения цикла сна и бодрствования тоже способны влиять на сужение и расслабление кровеносных сосудов.

Кроме того, учёные отметили, что женщины, у которых были проблемы со сном, также имели в среднем более высокий индекс массы тела, меньше двигались, хуже питались. Некоторые из них, вероятно, также пили и курили.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.