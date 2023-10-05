Фитнес и здоровье
13:44, 05 октября 2023
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Сколько нужно спать, чтобы избежать болезней сердца

При недостатке сна повышается вероятность развития гипертонии

В ходе исследования, результаты которого были опубликованы в журнале Hypertension, выяснилось, что у женщин, которые спят меньше семи-восьми часов ночью, имеют больше шансов столкнуться с высоким кровяным давлением. А оно может привести к сердечным приступам, инсультам.

Сколько нужно спать, чтобы избежать болезней сердца
© Huston Sinus Surgery

Команда учёных в рамках недавнего исследования проанализировала данные о 66 122 женщинах в возрасте от 25 до 42 лет. Все они принимали участие во II исследовании здоровья медсестер. За всё время исследования у примерно 25 987 женщин развилась гипертония, а у тех, кто спал меньше семи-восьми часов, был значительно более высокий риск возникновения повышенного кровяного давления.

Сколько нужно спать, чтобы избежать болезней сердца
© Harvard Health

Также у участников, имеющих проблемы с засыпанием и сном, склонность к повышенному артериальному давлению тоже была выше.

Специалисты объяснили, что проблемы со сном могут вызвать цепочку событий, которые приводят к увеличению задержки натрия, жёсткости артерий, сердечного выброса. Всё это закладывает основу для развития гипертонии.

Нарушения цикла сна и бодрствования тоже способны влиять на сужение и расслабление кровеносных сосудов.

Кроме того, учёные отметили, что женщины, у которых были проблемы со сном, также имели в среднем более высокий индекс массы тела, меньше двигались, хуже питались. Некоторые из них, вероятно, также пили и курили.

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