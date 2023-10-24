Сколько весит иммунная система человека

Оказалось, что в среднем у взрослого человека иммунная система имеет массу около 1 кг. Это соответствует примерно массе головного мозга или печени. Кроме того, в иммунной системе содержится примерно 1,8 триллиона клеток - 10% от всех клеток в нашем организме.

Больше всего у человека лимфоцитов и нейтрофилов. Причём эти клетки являются также самыми лёгкими. Самые тяжёлые из иммунных клеток - макрофаги.

Также распределяются иммунные клетки по организму неоднородно. Зависит это и от функциональной специализации каждого типа клеток.

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