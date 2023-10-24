Фитнес и здоровье
19:55, 24 октября 2023
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Сколько весит иммунная система человека

Выяснили учёные из Израиля

Задумывались ли вы, сколько может весить наша иммунная система? На этот вопрос попытались ответить израильские специалисты, проведя перепись всех иммунных клеток в организме.

Сколько весит иммунная система человека
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Иммунная система человека включает множество разных типов клеток. Все они выполняют различные функции. Чтобы определить вес иммунной системы в целом, учёные взяли данные из более ранних исследований и провели собственные анализы.

Сколько весит иммунная система человека
© Bing image creator

Оказалось, что в среднем у взрослого человека иммунная система имеет массу около 1 кг. Это соответствует примерно массе головного мозга или печени. Кроме того, в иммунной системе содержится примерно 1,8 триллиона клеток - 10% от всех клеток в нашем организме.

Больше всего у человека лимфоцитов и нейтрофилов. Причём эти клетки являются также самыми лёгкими. Самые тяжёлые из иммунных клеток - макрофаги.

Также распределяются иммунные клетки по организму неоднородно. Зависит это и от функциональной специализации каждого типа клеток.

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