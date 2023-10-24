Сколько весит иммунная система человека

Сколько весит иммунная система человекаВыяснили учёные из Израиля
Задумывались ли вы, сколько может весить наша иммунная система? На этот вопрос попытались ответить израильские специалисты, проведя перепись всех иммунных клеток в организме.
Иммунная система человека включает множество разных типов клеток. Все они выполняют различные функции. Чтобы определить вес иммунной системы в целом, учёные взяли данные из более ранних исследований и провели собственные анализы.
Оказалось, что в среднем у взрослого человека иммунная система имеет массу около 1 кг. Это соответствует примерно массе головного мозга или печени. Кроме того, в иммунной системе содержится примерно 1,8 триллиона клеток - 10% от всех клеток в нашем организме.
Больше всего у человека лимфоцитов и нейтрофилов. Причём эти клетки являются также самыми лёгкими. Самые тяжёлые из иммунных клеток - макрофаги.
Также распределяются иммунные клетки по организму неоднородно. Зависит это и от функциональной специализации каждого типа клеток.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.