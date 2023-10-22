Скрытые преимущества шоколада для здоровья

Скрытые преимущества шоколада для здоровьяВот почему его нужно есть регулярно
Исследование шоколадного бренда Divine Fairtrade показало, что британцы съедают 660 900 тонн шоколада в год. В среднем это 11 кг на человека или три батончика в неделю. Но чем так шоколад полезен?
Улучшение состояния кожи. В состав тёмного шоколада входят катехины, полифенолы и флаванолы. Эти вещества являются мощными антиоксидантами, которые помогают организму бороться с вредными свободными радикалами. Кроме того, флаванолы способны в некоторой степени защитить кожу от вредных ультрафиолетовых лучей.
Укрепление волос. Какао-порошок содержит витамин А, магний, железо, медь и цинк. Они играют важную роль в развитии волосяных фолликулов и функционировании иммунных клеток. Также при дефиците цинка и железа у вас могут начать выпадать волосы. Наиболее полезным считается шоколад, в котором какао 70% или больше.
Польза после тренировки. В тёмном шоколаде есть белки и углеводы, которые нужны организму после занятий спортом. Кроме того, такой шоколад - отличный источник магния, полезного для мышц.
Улучшение работы мозга. Благодаря шоколаду у вас не будет проблем с реакцией, памятью и концентрацией. Объяснить это можно большим количеством флавоноидов в этом продукте. Также шоколад связывают с улучшением настроения.
Облегчение симптомов менопаузы. Флавоноиды в тёмном шоколаде снижают кровяное давление, улучшают кровоток и уменьшают воспаление.
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