Скрытые преимущества шоколада для здоровья

Улучшение состояния кожи. В состав тёмного шоколада входят катехины, полифенолы и флаванолы. Эти вещества являются мощными антиоксидантами, которые помогают организму бороться с вредными свободными радикалами. Кроме того, флаванолы способны в некоторой степени защитить кожу от вредных ультрафиолетовых лучей.

Укрепление волос. Какао-порошок содержит витамин А, магний, железо, медь и цинк. Они играют важную роль в развитии волосяных фолликулов и функционировании иммунных клеток. Также при дефиците цинка и железа у вас могут начать выпадать волосы. Наиболее полезным считается шоколад, в котором какао 70% или больше.