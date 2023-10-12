Сменная работа может привести к изменениям в мозге

Циркадное рассогласование возникает при нарушении биологических часов организма, что часто ассоциируется с «джет-лагом». Это может повлиять на гормоны, отвечающие за регуляцию чувства голода, а в случае работников, работающих в ночную смену, привести к увеличению веса.

Исследование было посвящено глюкокортикоидным гормонам, влияющим на метаболизм и регуляцию аппетита, в частности, изучению орексигенных и анорексигенных пептидов мозга. В экспериментах на животных у крыс, подвергшихся циркадному рассогласованию, наблюдалось значительное увеличение потребления пищи во время неактивной фазы по сравнению с контрольной группой.

В работе подчеркивается возможность того, что нейропептиды, выявленные в ходе исследования, могут стать мишенями для лекарственных препаратов, направленных на борьбу с расстройствами пищевого поведения и ожирением. Полученные результаты также подчеркивают важность поддержания дневного света, регламентированного времени приема пищи и физических упражнений для сотрудников, работающих в ночную смену, для смягчения негативных последствий циркадного рассогласования.

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