SpaceBorn United изучит возможность зачатия детей в космосе

В следующем году его компания собирается запустить на низкую околоземную орбиту мини-лабораторию для тестирования ЭКО в космосе, надеясь, что успех этого предприятия может заложить основу для будущих космических поселений.

В то время как идея создания космических колоний набирает обороты, влияние космоса на репродуктивную функцию человека остается относительно неизученным. Национальная академия наук, инженерии и медицины США подчеркнула необходимость исследований в этой области, заявив, что понимание влияния космоса на репродуктивную функцию имеет решающее значение для долгосрочного освоения космоса.

Некоторые исследования на животных показали, что различные стадии репродуктивной функции могут нормально протекать в космосе, в то время как другие вызывают опасения, особенно в отношении влияния пониженной гравитации. Мини-лаборатория Эдельбрука предназначена для выделения и изучения каждого этапа репродуктивного процесса и воспроизведения различных гравитационных условий. После оплодотворения эмбрионы подвергаются криогенной заморозке и возвращаются на Землю.

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