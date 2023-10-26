SpaceBorn United изучит возможность зачатия детей в космосе

SpaceBorn United изучит возможность зачатия детей в космосеНе напрямую
Голландский предприниматель Эгберт Эдельбрук (Egbert Edelbroek), создав биотехнологическую компанию SpaceBorn United, стал пионером в исследованиях по воспроизводству человека в космосе. Эдельбрук, в прошлом донор спермы, при сдаче спермы задался вопросом о возможностях экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в космосе и захотел узнать, могут ли космические условия улучшить этот процесс.
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В следующем году его компания собирается запустить на низкую околоземную орбиту мини-лабораторию для тестирования ЭКО в космосе, надеясь, что успех этого предприятия может заложить основу для будущих космических поселений.
В то время как идея создания космических колоний набирает обороты, влияние космоса на репродуктивную функцию человека остается относительно неизученным. Национальная академия наук, инженерии и медицины США подчеркнула необходимость исследований в этой области, заявив, что понимание влияния космоса на репродуктивную функцию имеет решающее значение для долгосрочного освоения космоса.
Некоторые исследования на животных показали, что различные стадии репродуктивной функции могут нормально протекать в космосе, в то время как другие вызывают опасения, особенно в отношении влияния пониженной гравитации. Мини-лаборатория Эдельбрука предназначена для выделения и изучения каждого этапа репродуктивного процесса и воспроизведения различных гравитационных условий. После оплодотворения эмбрионы подвергаются криогенной заморозке и возвращаются на Землю.
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