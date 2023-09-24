Специалисты рассказали, в какое время суток лучше всего заниматься сексом

Специалисты рассказали, в какое время суток лучше всего заниматься сексомИ какие делать стоит выполнять днём и вечером
Правильно распланировать свой день - очень важно. В этом залог успеха. Но как правильно распределить все задачи и какие виды деятельности подходят для каждой части суток?
На утро лучше всего поставить такие дела, как секс, написание книги, серьёзные разговоры, ведение дневника, посещение психотерапевта, уборка. Почему утро - идеальное время для секса? Исследования показывают, что после полового акта у людей улучшается реакция на стресс. Также в организме увеличивается уровень окситоцина, появляется больше энергии, усиливается ощущение доверия, привязанности, спокойствия.
Днём имеет смысл сходить на свидание, немного поспать или же сделать домашнюю работу (если вы ещё учитесь). Известно, что 20-минутный сон в дневное время улучшает когнитивные способности и концентрацию.
Вечером вы можете полить растения, посетить музей или галерею, очистить лицо от макияжа. На ночь же можно оставить чтение книги, прослушивание музыки и приготовление выпечки. Научно доказано, что ночью музыка воспринимается лучше.
Ходить в кино лучше около 9 вечера - если вы идёте компанией из трёх и более человек, в 6 вечера - если вы идёте на свидание, в дневное время - если вы решили идти в одиночку. Что касается тренировок, то благодаря занятиям спортом с утра вы получите заряд энергии, эндорфинов, тестостерона. Силовые тренировки будут эффективны вечером: примерно в 18 часов.
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