Специалисты рассказали, в какое время суток лучше всего заниматься сексом

Вечером вы можете полить растения, посетить музей или галерею, очистить лицо от макияжа. На ночь же можно оставить чтение книги, прослушивание музыки и приготовление выпечки. Научно доказано, что ночью музыка воспринимается лучше.

Ходить в кино лучше около 9 вечера - если вы идёте компанией из трёх и более человек, в 6 вечера - если вы идёте на свидание, в дневное время - если вы решили идти в одиночку. Что касается тренировок, то благодаря занятиям спортом с утра вы получите заряд энергии, эндорфинов, тестостерона. Силовые тренировки будут эффективны вечером: примерно в 18 часов.

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