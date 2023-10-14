Фитнес и здоровье
02:34, 14 октября 2023
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Средиземноморская диета оказалась полезной при стрессе

За счёт состава

Врач-диетолог Наталья Павлюк рассказала, что при стрессе полезна средиземноморская диета, включающая орехи, фрукты, цельнозерновые продукты.

Средиземноморская диета оказалась полезной при стрессе
© Pexels.com

За счёт состава средиземноморская диета помогает справиться со стрессом. Это обусловлено наличием орехов, цельнозерновой каши и хлеба, различных фруктов и овощей.

Эти продукты помогают не утерять при стрессе чувство насыщения и удовлетворения пищей.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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