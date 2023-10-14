Средиземноморская диета оказалась полезной при стрессе

За счёт состава средиземноморская диета помогает справиться со стрессом. Это обусловлено наличием орехов, цельнозерновой каши и хлеба, различных фруктов и овощей.

Эти продукты помогают не утерять при стрессе чувство насыщения и удовлетворения пищей.

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