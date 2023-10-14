Средиземноморская диета оказалась полезной при стрессе

02:34, 14 октября 2023
1 мин.
Средиземноморская диета оказалась полезной при стрессеЗа счёт состава
Врач-диетолог Наталья Павлюк рассказала, что при стрессе полезна средиземноморская диета, включающая орехи, фрукты, цельнозерновые продукты.
За счёт состава средиземноморская диета помогает справиться со стрессом. Это обусловлено наличием орехов, цельнозерновой каши и хлеба, различных фруктов и овощей.
Эти продукты помогают не утерять при стрессе чувство насыщения и удовлетворения пищей.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.