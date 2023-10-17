Стоит ли будить человека, если ему снится кошмар

Какими бы ужасными ни были сновидения человека, если его разбудить, то он с большей вероятностью запомнит плохой сон. К тому же, по словам Дейдры Барретт, исследовательницы сновидений из Гарвардской медицинской школы, кошмары - это нормальная часть сновидений. Почти всегда они снятся в период сна с быстрым движением глаз. В это время мозг работает так, будто человек бодрствует.

Если не считать того, что кошмары пугающие, они похожи на любой другой сон. Но люди в целом не запоминают эти страшные сны, поскольку во время быстрого сна области мозга, отвечающие за долговременную память, работают по-другому. Исключение - если только сон не настолько страшен, чтобы разбудить человека.