Стоит ли будить человека, если ему снится кошмар

Стоит ли будить человека, если ему снится кошмарОбъяснили эксперты
Человек, которому снится кошмар, может страдать и метаться во сне. Но даже в этом случае его не стоит будить, считают специалисты.
Какими бы ужасными ни были сновидения человека, если его разбудить, то он с большей вероятностью запомнит плохой сон. К тому же, по словам Дейдры Барретт, исследовательницы сновидений из Гарвардской медицинской школы, кошмары - это нормальная часть сновидений. Почти всегда они снятся в период сна с быстрым движением глаз. В это время мозг работает так, будто человек бодрствует.
Если не считать того, что кошмары пугающие, они похожи на любой другой сон. Но люди в целом не запоминают эти страшные сны, поскольку во время быстрого сна области мозга, отвечающие за долговременную память, работают по-другому. Исключение - если только сон не настолько страшен, чтобы разбудить человека.
Если же человек двигается, разговаривает во сне, выглядит расстроенным, то это, скорее всего, ночной кошмар, который возникает во время медленного сна.
Особенно часто ночные кошмары снятся детям. Их будить не стоит: скорее всего, в этом случае они и не вспомнят о своих страшных снах.
Кошмары могут быть отголосками стресса, с которым человек сталкивается днём. Иногда частые ночные кошмары могут указывать на наличие более серьёзного психического расстройства. Часто это какая-то травма. К счастью, подобные кошмары отлично поддаются лечению.
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