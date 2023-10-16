Стоит ли перед сном пить чай с лимоном и имбирём

Стоит ли перед сном пить чай с лимоном и имбирёмОбъяснил эксперт по сну
Многие перед сном любят пить горячий чай. Но если вы хотите сделать себе напиток с имбирём и лимоном, то убедитесь, что у вас нет аллергии на эти продукты.
Специалист в области сна Хафиз Шариф отметил, что чай с лимоном и имбирём помогает расслабиться. Известно, что эти два компонента обладают успокаивающим действием. Также подобный напиток улучшает пищеварение и укрепляет иммунитет. Особенно полезен он будет, если вы плотно поели днём или вечером.
Чай с лимоном и имбирём поможет восстановить водный баланс перед сном и контролировать вес. Некоторые учёные полагают, что сочетание имбиря и лимона способствует снижению веса. Но нужны дополнительные исследования для подтверждения этого факта.
Хафиз посоветовал добавлять в чай лимон и имбирь в свежем виде. Всё потому, что в них самая высокая концентрация активных соединений.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.