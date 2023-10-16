Фитнес и здоровье
08:18, 16 октября 2023
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Стоит ли перед сном пить чай с лимоном и имбирём

Объяснил эксперт по сну

Многие перед сном любят пить горячий чай. Но если вы хотите сделать себе напиток с имбирём и лимоном, то убедитесь, что у вас нет аллергии на эти продукты.

Стоит ли перед сном пить чай с лимоном и имбирём
© 31 Daily

Специалист в области сна Хафиз Шариф отметил, что чай с лимоном и имбирём помогает расслабиться. Известно, что эти два компонента обладают успокаивающим действием. Также подобный напиток улучшает пищеварение и укрепляет иммунитет. Особенно полезен он будет, если вы плотно поели днём или вечером.

Стоит ли перед сном пить чай с лимоном и имбирём
© Mirror

Чай с лимоном и имбирём поможет восстановить водный баланс перед сном и контролировать вес. Некоторые учёные полагают, что сочетание имбиря и лимона способствует снижению веса. Но нужны дополнительные исследования для подтверждения этого факта.

Хафиз посоветовал добавлять в чай лимон и имбирь в свежем виде. Всё потому, что в них самая высокая концентрация активных соединений.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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