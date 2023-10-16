Стоит ли перед сном пить чай с лимоном и имбирём

Чай с лимоном и имбирём поможет восстановить водный баланс перед сном и контролировать вес. Некоторые учёные полагают, что сочетание имбиря и лимона способствует снижению веса. Но нужны дополнительные исследования для подтверждения этого факта.

Хафиз посоветовал добавлять в чай лимон и имбирь в свежем виде. Всё потому, что в них самая высокая концентрация активных соединений.

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