Стоматолог объяснил, почему нельзя хранить зубную щётку в ванной комнате

Стоматолог объяснил, почему нельзя хранить зубную щётку в ванной комнатеХотя у многих из нас она всегда там лежит
Доктор Паял Бхалла предупредил, что хранение зубной щётки в ванной может подвергнуть её воздействию «частиц фекалий». Это может произойти, если вы будете смывать воду в туалете без закрытой крышки унитаза. В результате при смыве в воздух могут попасть небольшие капли воды, содержащие фекальные бактерии и другие микроорганизмы.
На зубную щётку, если вы оставляете её в ванной, могут попасть частицы фекалий. Чтобы свести к минимуму этот риск, нужно соблюдать гигиену. Например, промывать щётку перед использованием, хранить её в вертикальном положении, класть её в футляр, закрывать крышку унитаза во время смыва. Не забывайте также регулярно (каждые три-четыре месяца) менять зубную щётку и мыть стакан, где она стоит.
Врач перечислил ещё несколько причин, по которым хранение в ванной зубной щётки считается негигиеничным.
Аэрозольные бактерии. Когда вы смываете воду в унитазе, крошечные капли воды с бактериями могут превратиться в аэрозоль и осесть на зубной щётке и других поверхностях.
Близость к туалету. Если зубная щётка находится рядом с унитазом, то вероятность её загрязнения возрастает.
Влажность. Ванные комнаты - это влажные помещения, а это способствует росту бактерий и плесени на зубной щётке.
Общие ванные комнаты. В них риск перекрёстного заражения выше, так как одновременно там могут находиться несколько человек.
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