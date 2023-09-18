Стоматолог объяснил, почему нельзя хранить зубную щётку в ванной комнате

Врач перечислил ещё несколько причин, по которым хранение в ванной зубной щётки считается негигиеничным.

Аэрозольные бактерии. Когда вы смываете воду в унитазе, крошечные капли воды с бактериями могут превратиться в аэрозоль и осесть на зубной щётке и других поверхностях.

Близость к туалету. Если зубная щётка находится рядом с унитазом, то вероятность её загрязнения возрастает.

Влажность. Ванные комнаты - это влажные помещения, а это способствует росту бактерий и плесени на зубной щётке.

Общие ванные комнаты. В них риск перекрёстного заражения выше, так как одновременно там могут находиться несколько человек.

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