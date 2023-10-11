Терапевт объяснила, чем пельмени полезны для здоровья

16:22, 11 октября 2023
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Терапевт объяснила, чем пельмени полезны для здоровьяЖирами и белками в них
Врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королёва рассказала о пользе такого популярного продукта, как пельмени. Но подчеркнула, что речь идёт исключительно о пельменях, сделанных своими руками, а не о полуфабрикатах.
Королёва рассказала, что в пельменях присутствуют важные для организма белки и жиры, которые дают энергию и долго поддерживает чувство сытости.
«В составе пельменей есть полезные жиры. Они крайне необходимы в нашем питании. Каждый из жировых компонентов находит себе применение, потому что наш организм постоянно работает и расходует все молекулярные материалы», — отметила эксперт.
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