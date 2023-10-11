Терапевт объяснила, чем пельмени полезны для здоровья

Королёва рассказала, что в пельменях присутствуют важные для организма белки и жиры, которые дают энергию и долго поддерживает чувство сытости.

«В составе пельменей есть полезные жиры. Они крайне необходимы в нашем питании. Каждый из жировых компонентов находит себе применение, потому что наш организм постоянно работает и расходует все молекулярные материалы», — отметила эксперт.

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