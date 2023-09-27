Трансплантация стволовых клеток вылечила Альцгеймер у мышей

В центре внимания исследователей был особый ген TREM2, известный своей связью с некоторыми формами болезни Альцгеймера.

Было обнаружено, что у мышей с дефектным геном TREM2 пересаженные стволовые и прогениторные клетки крови здоровых мышей восстанавливают кровеносную систему и генерируют новые микроглиальные клетки в мозге. Эти новые клетки заменили многие из исходных микроглии и, по-видимому, восстановили их функции, уменьшив количество маркеров болезни Альцгеймера, таких как амилоидные бляшки.

Несмотря на многообещающие результаты, есть важные предостережения. Замещающие клетки, хотя и похожи на микроглии, не идентичны естественным микроглиям, что может вызвать осложнения. Кроме того, такой метод лечения является инвазивным и рискованным для человека, поскольку перед трансплантацией необходимо разрушить родные стволовые клетки крови пациента. Исследователи изучают менее токсичные методы такого лечения, что дает надежду на создание потенциальных будущих методов лечения болезни Альцгеймера.

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