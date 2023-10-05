Травмы головы предложили лечить тканями, напечатанными на 3D-принтере

Повреждения мозга, возникающие в результате травм, инсультов, эпилепсии или операций по удалению опухолей, могут нарушать тонкую и сложную структуру мозга, влияя на коммуникацию, движение и познание. Имплантация стволовых клеток открывает широкие возможности для регенерации поврежденных тканей мозга, однако воссоздание его архитектуры до сих пор представляло собой сложную задачу.

В своем исследовании ученые дифференцировали индуцированные плюрипотентные стволовые клетки человека (hiPSC) в два типа нейрональных прогениторных клеток, отвечающих за верхний и глубокий слои коры головного мозга. С помощью трехмерной печати из этих прогениторов были созданы два биоиндикатора и напечатаны слоистые ткани. При имплантации в ткань мозга мыши эти ткани структурно и функционально интегрировались с организмом хозяина, демонстрируя потенциал персонализированного имплантационного лечения.

Это достижение не только дает надежду пациентам с черепно-мозговыми травмами, но и открывает перспективы для тестирования лекарственных препаратов и изучения развития мозга.

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