Три фрукта, которые замедлят снижение веса

08:39, 21 сентября 2023
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Три фрукта, которые замедлят снижение весаНе все фрукты при похудении полезны
Часто людям, которые хотят сбросить вес, советуют есть больше фруктов. Однако некоторые из них, по словам доктора Майкла Мосли, могут помешать вам похудеть.
Доктор Майкл Мосли рассказал, каких фруктов лучше всего избегать при похудении. По его словам, при снижении веса нужно отказаться от сладких фруктов. Например, от дыни, манго, ананаса.
Вместо них эксперт порекомендовал есть груши, яблоки, ягоды, которые содержат меньше сахара. Помимо этого, лучше вообще стараться сократить потребление сахара, сладостей, сладких напитков.
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