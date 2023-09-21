Три фрукта, которые замедлят снижение веса

Вместо них эксперт порекомендовал есть груши, яблоки, ягоды, которые содержат меньше сахара. Помимо этого, лучше вообще стараться сократить потребление сахара, сладостей, сладких напитков.

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