Три области тела, на которых появляются первые признаки тромбов

Профессор порекомендовал обратить внимание на три области ноги. Это икра, лодыжка и бедро. Традиционно тромбоз глубоких вен проявляется в виде тупой боли в ноге, часто - в икре, но иногда в икре и бедре. Сопровождается это всё зачастую отёком лодыжки, а в очень тяжёлых случаях он может перейти и на бедро.

Бывают также случаи, когда у человека отекает нога, но боли нет. Правда, это встречается реже.

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