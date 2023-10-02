Фитнес и здоровье
16:18, 02 октября 2023
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Три области тела, на которых появляются первые признаки тромбов

Проверьте свои ноги

Сгустки крови могут стать опасными для здоровья, если они приводят к тромбозу глубоких вен. Этой болезнью страдает примерно один из каждой тысячи человек в Великобритании.

Три области тела, на которых появляются первые признаки тромбов
© Parade

Профессор Марк Уайтли, ведущий венозный хирург и основатель The Whiteley Clinic, перечислил ранние тревожные симптомы тромбоза.

Обычно тромбоз глубоких вен поражает глубокую вену ноги. Эта вена проходит через мышцы икры и бедра.

Три области тела, на которых появляются первые признаки тромбов
© Bounce Physio

Профессор порекомендовал обратить внимание на три области ноги. Это икра, лодыжка и бедро. Традиционно тромбоз глубоких вен проявляется в виде тупой боли в ноге, часто - в икре, но иногда в икре и бедре. Сопровождается это всё зачастую отёком лодыжки, а в очень тяжёлых случаях он может перейти и на бедро.

Бывают также случаи, когда у человека отекает нога, но боли нет. Правда, это встречается реже.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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