Три области тела, на которых появляются первые признаки тромбов

Три области тела, на которых появляются первые признаки тромбовПроверьте свои ноги
Сгустки крови могут стать опасными для здоровья, если они приводят к тромбозу глубоких вен. Этой болезнью страдает примерно один из каждой тысячи человек в Великобритании.
Профессор Марк Уайтли, ведущий венозный хирург и основатель The Whiteley Clinic, перечислил ранние тревожные симптомы тромбоза.
Обычно тромбоз глубоких вен поражает глубокую вену ноги. Эта вена проходит через мышцы икры и бедра.
Профессор порекомендовал обратить внимание на три области ноги. Это икра, лодыжка и бедро. Традиционно тромбоз глубоких вен проявляется в виде тупой боли в ноге, часто - в икре, но иногда в икре и бедре. Сопровождается это всё зачастую отёком лодыжки, а в очень тяжёлых случаях он может перейти и на бедро.
Бывают также случаи, когда у человека отекает нога, но боли нет. Правда, это встречается реже.
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