Фитнес и здоровье
16:01, 22 октября 2023
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Три привычки, которые приводят к повышению уровня сахара в крови

Старайтесь этого избегать

Высокий уровень сахара в крови может быть связан со многими факторами. В том числе с привычками в еде.

Три привычки, которые приводят к повышению уровня сахара в крови
© Island Doctors

Наедаться досыта. Сюда же относится привычка переедать. Из-за этого у человека больше шансов столкнуться с ожирением и с высоким уровнем сахара в крови.

Часто есть сладкие продукты, закуски, напитки. Это может привести к скачку сахара в крови. Кроме того, накоплению вредных веществ в организме способствует частое употребление напитков с лактобактериями, питательных напитков, консервированного кофе с низким содержанием сахара, конфет.

Три привычки, которые приводят к повышению уровня сахара в крови
© skyfotostock1

Есть плотно поздно вечером. Лучше принимайте пищу вечером как можно раньше. Если же вам приходится ужинать поздно, то обращайте внимание на количество перекусов в течение дня, ешьте небольшие порции, употребляйте сначала белок, затем овощи, а потом основные продукты питания. Также старайтесь больше есть клетчатки.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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