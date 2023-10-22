Три привычки, которые приводят к повышению уровня сахара в крови

Три привычки, которые приводят к повышению уровня сахара в кровиСтарайтесь этого избегать
Высокий уровень сахара в крови может быть связан со многими факторами. В том числе с привычками в еде.
Наедаться досыта. Сюда же относится привычка переедать. Из-за этого у человека больше шансов столкнуться с ожирением и с высоким уровнем сахара в крови.
Часто есть сладкие продукты, закуски, напитки. Это может привести к скачку сахара в крови. Кроме того, накоплению вредных веществ в организме способствует частое употребление напитков с лактобактериями, питательных напитков, консервированного кофе с низким содержанием сахара, конфет.
Есть плотно поздно вечером. Лучше принимайте пищу вечером как можно раньше. Если же вам приходится ужинать поздно, то обращайте внимание на количество перекусов в течение дня, ешьте небольшие порции, употребляйте сначала белок, затем овощи, а потом основные продукты питания. Также старайтесь больше есть клетчатки.
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