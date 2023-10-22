Три привычки, которые приводят к повышению уровня сахара в крови

Наедаться досыта. Сюда же относится привычка переедать. Из-за этого у человека больше шансов столкнуться с ожирением и с высоким уровнем сахара в крови.

Часто есть сладкие продукты, закуски, напитки. Это может привести к скачку сахара в крови. Кроме того, накоплению вредных веществ в организме способствует частое употребление напитков с лактобактериями, питательных напитков, консервированного кофе с низким содержанием сахара, конфет.