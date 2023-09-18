Три признака на лице, которые указывают на серьёзные болезни

Вспышки или мушки в глазах. Это может быть связано с отслоением сетчатки.

Опущение одной стороны лица. Доктор Анджела Рай предупреждает, что это может указывать на инсульт.

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