Три признака на лице, которые указывают на серьёзные болезни

15:38, 18 сентября 2023
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Три признака на лице, которые указывают на серьёзные болезниОб этом важно знать
Существует несколько симптомов, которые появляются на лице и сигнализируют о необходимости медицинского вмешательства. Обязательно проверьте себя и близких.
Простуда. Доктор Кэти Касрайя отмечает, что одним из первых серьёзных признаков рака полости рта или аутоиммунного заболевания является простуда. Если она не исчезает в течение трёх-четырёх недель, то вам лучше пройти обследование.
Вспышки или мушки в глазах. Это может быть связано с отслоением сетчатки.
Опущение одной стороны лица. Доктор Анджела Рай предупреждает, что это может указывать на инсульт.
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