Фитнес и здоровье
15:38, 18 сентября 2023
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Три признака на лице, которые указывают на серьёзные болезни

Об этом важно знать

Существует несколько симптомов, которые появляются на лице и сигнализируют о необходимости медицинского вмешательства. Обязательно проверьте себя и близких.

Три признака на лице, которые указывают на серьёзные болезни
© Health

Простуда. Доктор Кэти Касрайя отмечает, что одним из первых серьёзных признаков рака полости рта или аутоиммунного заболевания является простуда. Если она не исчезает в течение трёх-четырёх недель, то вам лучше пройти обследование.

Три признака на лице, которые указывают на серьёзные болезни
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Вспышки или мушки в глазах. Это может быть связано с отслоением сетчатки.

Опущение одной стороны лица. Доктор Анджела Рай предупреждает, что это может указывать на инсульт.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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