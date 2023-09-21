Три простых изменения в питании, которые предотвратят скачки уровня сахара в крови

Что ещё хуже, постоянные скачки сахара в крови могут со временем привести к диабету 2 типа. Но есть три способа этого избежать.

Замените сладкий завтрак на солёный. Смузи, фруктовые соки, хлопья и т.п. могут повысить уровень сахара в крови и дают организму меньше энергии. Поэтому лучше перейдите на такие варианты завтрака, как яйца, копчёный лосось или хумус на ржаных тостах и греческий йогурт с орехами.

Добавьте овощи к блюдам. В овощах много клетчатки, а она препятствует сильному повышению уровня глюкозы в крови.

Готовьте еду заранее. Это позволит вам контролировать то, что вы едите. Также вы сможете добавить в рацион больше продуктов, содержащих клетчатку.

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