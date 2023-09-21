Три простых изменения в питании, которые предотвратят скачки уровня сахара в крови

Три простых изменения в питании, которые предотвратят скачки уровня сахара в кровиЭто поможет, если у вас диабет
Когда организм получает сразу много сахара (например, после того, как вы съели шоколадку), уровень глюкозы в крови резко повышается, а затем так же резко снижается. Это приводит к тому, что человек сначала ощущает прилив энергии, а потом - усталость.
Доктор Махрух Хваджа, эксперт из Mind Ninja, объяснил, что резкий скачок сахара в крови приводит к тому, что митохондрии в клетках испытывают стресс и отключаются. Это способствует развитию воспаления и влияет на способность клеток нормально вырабатывать энергию.
Из-за всплесков уровня глюкозы в крови мы себя чувствуем истощёнными и голодными каждые несколько часов. Кроме того, такие изменения могут ухудшить настроение, вызвать гормональный дисбаланс, мозговой туман, ускорить старение.
Что ещё хуже, постоянные скачки сахара в крови могут со временем привести к диабету 2 типа. Но есть три способа этого избежать.
Замените сладкий завтрак на солёный. Смузи, фруктовые соки, хлопья и т.п. могут повысить уровень сахара в крови и дают организму меньше энергии. Поэтому лучше перейдите на такие варианты завтрака, как яйца, копчёный лосось или хумус на ржаных тостах и греческий йогурт с орехами.
Добавьте овощи к блюдам. В овощах много клетчатки, а она препятствует сильному повышению уровня глюкозы в крови.
Готовьте еду заранее. Это позволит вам контролировать то, что вы едите. Также вы сможете добавить в рацион больше продуктов, содержащих клетчатку.
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