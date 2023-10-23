Три простых способа зарядиться энергией

Вместо кофе диетолог с Harley Street Кейт Кук посоветовала пить утром горячую воду с лимоном. Она поможет освежиться и увлажнить организм.

Также специалист рекомендует каждый день в самое ясное время дня (обычно во время обеда) выходить на улицу хотя бы на 30 минут. Так вы будете чувствовать себя энергичным весь день. Если ходьба не для вас, то попробуйте йогу или пилатес.