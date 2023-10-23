Три простых способа зарядиться энергией

Три простых способа зарядиться энергиейИ среди них нет чашки кофе
На самом деле пить чай или кофе, чтобы почувствовать себя энергичнее, - плохая идея. На самом деле кофеин стимулирует выработку гормонов стресса, заставляет ваше сердце биться чаще, вызывает скачки уровня сахара в крови. Более того, из-за употребления напитков с кофеином во второй половине дня вы будете плохо спать ночью.
Вместо кофе диетолог с Harley Street Кейт Кук посоветовала пить утром горячую воду с лимоном. Она поможет освежиться и увлажнить организм.
Также специалист рекомендует каждый день в самое ясное время дня (обычно во время обеда) выходить на улицу хотя бы на 30 минут. Так вы будете чувствовать себя энергичным весь день. Если ходьба не для вас, то попробуйте йогу или пилатес.
Наконец, диетолог порекомендовала принимать пищевые добавки с магнием. Это вещество помогает уменьшить чувство усталости.
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