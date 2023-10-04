Три способа преодолеть зависть к другим в социальных сетях: советы психолога

Зависть иногда может быть даже полезной. К примеру, учёные выяснили, что студенты, которые завидовали более успешным сверстникам, проводили за учёбой больше времени, а их успеваемость становилась лучше.

Но бывает также «чёрная зависть», которая вызывает у человека только негативные эмоции. При этом важно помнить, что контролировать проявление зависти вполне возможно. Для этого нужно предпринять несколько шагов.

Признайте свои чувства. Признайте, что вы кому-то завидуете. В дальнейшем это поможет прийти к тому образу жизни, по отношению к которому вы сейчас испытываете зависть.