Три способа преодолеть зависть к другим в социальных сетях: советы психолога

Три способа преодолеть зависть к другим в социальных сетях: советы психологаВажно помнить, что жизнь других не такая идеальная, какой она может казаться
Аристотель считал, что зависть - это боль от чужой удачи. С развитием социальных сетей это высказывание актуально как никогда. Однако исследования показали, что пользователи социальных сетей публикуют то, что помогает им представить себя другим в лучшем свете.
Зависть иногда может быть даже полезной. К примеру, учёные выяснили, что студенты, которые завидовали более успешным сверстникам, проводили за учёбой больше времени, а их успеваемость становилась лучше.
Но бывает также «чёрная зависть», которая вызывает у человека только негативные эмоции. При этом важно помнить, что контролировать проявление зависти вполне возможно. Для этого нужно предпринять несколько шагов.
Признайте свои чувства. Признайте, что вы кому-то завидуете. В дальнейшем это поможет прийти к тому образу жизни, по отношению к которому вы сейчас испытываете зависть.
Подпишитесь и отпишитесь. Определите для себя людей, которые вызывают у вас «белую зависть» и побуждают к самосовершенствованию. Если же вы испытываете по отношению к человеку негативные эмоции, то есть «чёрную зависть», отпишитесь от него.
Не проводите слишком много времени в соцсетях. Важно также пользоваться социальными сетями умеренно.
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