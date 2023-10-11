Три вида чая, которые полезны при ковиде

Три вида чая, которые полезны при ковидеЭто доказало недавнее исследование
Команда учёных из Медицинского университета префектуры Киото в Японии узнали, как молекулы EGCG и TFDG влияют на более штаммы ковида. Содержатся эти молекулы в чёрном, зелёном чае и чае матча.
Молекулы EGCG и TFDG, которые входят в состав чая, прикрепляются к вирусу ковида в том же месте, где соединяется человеческий рецептор ACE2. Этот рецептор напоминает дверь, которая позволяет вирусу проникнуть в клетки человека и вызвать болезнь. Когда химические вещества в чае блокируют это, вирус больше не способен заражать человека.
В рамках недавнего эксперимента семь здоровых людей употребляли либо конфеты на основе разных видов чая - матча, чёрного и зелёного чая, либо плацебо. Учёные обнаружили, что все подварианты омикрона были эффективно инактивированы в течение 10 секунд благодаря чёрному, зелёному чаю или чаю матча.
Конфеты, содержащие зелёный или чёрный чай, могут быть полезны для уже заражённых ковидом людей. Они помогают снизить вирусную нагрузку и предотвратить переход вируса к другим незаражённым людям.
Все результаты исследования были опубликованы в журнале Scientific Reports.
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