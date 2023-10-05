Три вида продуктов, которые снизят риск потери зрения

Три вида продуктов, которые снизят риск потери зренияИх перечислил врач общей практики
По словам Гилла Дженкинса, врача общей практики и консультанта Rohto Dry Aid, во всём мире от нарушений зрения страдают около 2,2 миллиарда человек. Чтобы сохранить зрение здоровым, важно соблюдать сбалансированную диету.
Питание - ключевая часть здоровья глаз. Поэтому добавление в рацион фруктов и овощей, необработанных продуктов имеет важное значение.
Вот какие продукты будут полезны для зрения.
Тёмно-зелёные овощи. Врач Гилл Дженкинс порекомендовал употреблять тёмно-зелёные овощи, включая капусту, шпинат, листовую капусту. В них много лютеина и зеаксантина, которые снижают вероятность развития болезней глаз.
Разноцветные овощи и фрукты. Например, ешьте ягоды, помидоры, перец и многое другое. Они обладают противовоспалительными свойствами, которые могут ещё больше улучшить здоровье глаз.
Жирная рыба. Как и масла (подсолнечное, рапсовое), она полезна для здоровья глаз. В жирной рыбе много витамина D, который улучшает слезную функцию, предотвращает сухость глаз и другие болезни.
Кроме того, жизненно важно для здоровья глаз употребление овощей и фруктов пять раз в день. Что касается тёмно-зелёных овощей, то их рекомендуется есть каждый день.
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