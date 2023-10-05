Фитнес и здоровье
14:06, 05 октября 2023
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Три вида продуктов, которые снизят риск потери зрения

Их перечислил врач общей практики

По словам Гилла Дженкинса, врача общей практики и консультанта Rohto Dry Aid, во всём мире от нарушений зрения страдают около 2,2 миллиарда человек. Чтобы сохранить зрение здоровым, важно соблюдать сбалансированную диету.

Три вида продуктов, которые снизят риск потери зрения
© iSight Optometry

Питание - ключевая часть здоровья глаз. Поэтому добавление в рацион фруктов и овощей, необработанных продуктов имеет важное значение.

Вот какие продукты будут полезны для зрения.

Тёмно-зелёные овощи. Врач Гилл Дженкинс порекомендовал употреблять тёмно-зелёные овощи, включая капусту, шпинат, листовую капусту. В них много лютеина и зеаксантина, которые снижают вероятность развития болезней глаз.

Три вида продуктов, которые снизят риск потери зрения
© UnlockFood.ca

Разноцветные овощи и фрукты. Например, ешьте ягоды, помидоры, перец и многое другое. Они обладают противовоспалительными свойствами, которые могут ещё больше улучшить здоровье глаз.

Жирная рыба. Как и масла (подсолнечное, рапсовое), она полезна для здоровья глаз. В жирной рыбе много витамина D, который улучшает слезную функцию, предотвращает сухость глаз и другие болезни.

Кроме того, жизненно важно для здоровья глаз употребление овощей и фруктов пять раз в день. Что касается тёмно-зелёных овощей, то их рекомендуется есть каждый день.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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