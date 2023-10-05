Три вида продуктов, которые снизят риск потери зрения

Разноцветные овощи и фрукты. Например, ешьте ягоды, помидоры, перец и многое другое. Они обладают противовоспалительными свойствами, которые могут ещё больше улучшить здоровье глаз.

Жирная рыба. Как и масла (подсолнечное, рапсовое), она полезна для здоровья глаз. В жирной рыбе много витамина D, который улучшает слезную функцию, предотвращает сухость глаз и другие болезни.

Кроме того, жизненно важно для здоровья глаз употребление овощей и фруктов пять раз в день. Что касается тёмно-зелёных овощей, то их рекомендуется есть каждый день.

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