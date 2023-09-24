У всех людей есть «ложные воспоминания». Вот как они формируются

Воспоминания, по сути, - это сети нейронов. Автобиографические воспоминания включают соединение разных частей мозга. То есть когда вы что-то вспоминаете и как бы заново это проживаете, в мозгу задействуются области, отвечающие за эти ощущения.

При этом у каждого человека есть ложные воспоминания. Даже у тех, кто думает, что обладает отличной памятью.

Учёные провели эксперимент с участием людей с лучшей автобиографический памятью в мире. То есть вы можете у них спросить, что они делали в определённый день, и они расскажут вам большую часть этого дня. И даже у этих людей ложные воспоминания создаются с примерно той же скоростью, что и у всех остальных.

Связано это с тем, что сети мозга в принципе не должны быть статичными. Мозг работает постоянно как динамичный орган, поэтому и воспоминания у нас меняются.