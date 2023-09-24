У всех людей есть «ложные воспоминания». Вот как они формируются

У всех людей есть «ложные воспоминания». Вот как они формируютсяСогласно науке, мы не можем доверять полностью своему мозгу
Доктор Джулия Шоу, научный сотрудник Университетского колледжа Лондона и эксперт по криминальной психологии, объяснила, что такое «ложные воспоминания» и почему это не всегда плохо.
Воспоминания, по сути, - это сети нейронов. Автобиографические воспоминания включают соединение разных частей мозга. То есть когда вы что-то вспоминаете и как бы заново это проживаете, в мозгу задействуются области, отвечающие за эти ощущения.
При этом у каждого человека есть ложные воспоминания. Даже у тех, кто думает, что обладает отличной памятью.
Учёные провели эксперимент с участием людей с лучшей автобиографический памятью в мире. То есть вы можете у них спросить, что они делали в определённый день, и они расскажут вам большую часть этого дня. И даже у этих людей ложные воспоминания создаются с примерно той же скоростью, что и у всех остальных.
Связано это с тем, что сети мозга в принципе не должны быть статичными. Мозг работает постоянно как динамичный орган, поэтому и воспоминания у нас меняются.
Со временем ложные воспоминания только разрастаются. Мы сами создаём то, чего не было, а мозг добавляет детали. Когда формируется ложное воспоминание, всё начинается с детали. Например, вы можете подумать о том, что упали с лестницы, когда вам было шесть. Когда вы в следующий раз возвратитесь к этому воспоминанию, у вас в голове уже будет образ того, как вы падаете с лестницы.
Интересно, что настоящие воспоминания или остаются прежними с течением времени, или утрачиваются. Мы гораздо чаще забываем детали того, что действительно произошло.
Чтобы избежать создания ложных воспоминаний, вы можете записывать определённые вещи, фотографировать их, снимать видео. Также будьте внимательны к деталям, когда пытаетесь что-то запомнить. Например, обратите внимание на цвета, звуки, запахи. Чем больший фрагмент памяти вы создадите, тем выше вероятность, что вы сможете к нему вернуться позже (то есть хорошо всё запомните).
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