Ученые изучили генетику шизофрении

Используя метод MPRA, исследователи ввели 5000 генетических вариантов, связанных с шизофренией, в клетки головного мозга человека, находящиеся в чашке. Этот метод позволил выявить 439 генетических вариаций, которые оказывали реальное биологическое воздействие, изменяя экспрессию генов.

Полученные результаты проливают свет на сложный регуляторный ландшафт генов и предлагают новый подход к расшифровке совокупного влияния генетических вариантов на регуляцию генов у людей, страдающих шизофренией. Такое понимание может привести к более точным вмешательствам и терапии этого заболевания, возможности лечения которого в настоящее время ограничены.

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