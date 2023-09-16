Ученые изучили генетику шизофрении

Ученые изучили генетику шизофренииЛекарство стало ближе к появлению на свет
Ученые из Медицинской школы UNC и других институтов добились значительного прогресса в понимании генетических основ шизофрении. Изучая генетические варианты, ассоциированные с шизофренией, они стремились выявить те, которые потенциально могут играть роль в развитии этого заболевания.
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Используя метод MPRA, исследователи ввели 5000 генетических вариантов, связанных с шизофренией, в клетки головного мозга человека, находящиеся в чашке. Этот метод позволил выявить 439 генетических вариаций, которые оказывали реальное биологическое воздействие, изменяя экспрессию генов.
Полученные результаты проливают свет на сложный регуляторный ландшафт генов и предлагают новый подход к расшифровке совокупного влияния генетических вариантов на регуляцию генов у людей, страдающих шизофренией. Такое понимание может привести к более точным вмешательствам и терапии этого заболевания, возможности лечения которого в настоящее время ограничены.
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