Фитнес и здоровье
17:09, 16 сентября 2023
1 мин.

Ученые изучили генетику шизофрении

Лекарство стало ближе к появлению на свет

Ученые из Медицинской школы UNC и других институтов добились значительного прогресса в понимании генетических основ шизофрении. Изучая генетические варианты, ассоциированные с шизофренией, они стремились выявить те, которые потенциально могут играть роль в развитии этого заболевания.

Ученые изучили генетику шизофрении

© Stable Diffusion

Используя метод MPRA, исследователи ввели 5000 генетических вариантов, связанных с шизофренией, в клетки головного мозга человека, находящиеся в чашке. Этот метод позволил выявить 439 генетических вариаций, которые оказывали реальное биологическое воздействие, изменяя экспрессию генов.

Полученные результаты проливают свет на сложный регуляторный ландшафт генов и предлагают новый подход к расшифровке совокупного влияния генетических вариантов на регуляцию генов у людей, страдающих шизофренией. Такое понимание может привести к более точным вмешательствам и терапии этого заболевания, возможности лечения которого в настоящее время ограничены.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Редакция
RSS

ferra.expert, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.