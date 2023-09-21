Фитнес и здоровье
18:02, 21 сентября 2023
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Ученые «напечатали» сети живых клеток мозга

Чтобы сымитировать его работу

Исследователи из Университета Монаша совершили прорыв в области трехмерной биопечати, используя «биочернила», содержащие живые нервные клетки, для создания трехмерных нервных сетей, способных расти, передавать и реагировать на нервные сигналы. Этот инновационный подход имитирует расположение серого и белого вещества в мозге, что позволяет воспроизвести трехмерную природу мозговых цепей.

Ученые «напечатали» сети живых клеток мозга

© Stable Diffusion

Профессор Джон Форсайт, возглавлявший исследование, отметил, что предыдущие работы с использованием двухмерных культур нервных клеток не позволяют точно представить, как нейроны растут и взаимодействуют в трехмерной среде. Созданные в ходе исследования трехмерные нейронные сети в точности повторяют сложность нейронных цепей в мозге: нейроны раздвигают отростки, образуя связи между различными слоями.

3D-нейронные сети демонстрировали спонтанную нервную активность, реагируя на электрическую и лекарственную стимуляцию. Данная разработка открывает перспективы для развития нейронаук, позволяя изучать формирование нервов и сетей, исследовать влияние заболеваний на нейротрансмиссию и тестировать воздействие лекарственных препаратов на нервную систему.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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