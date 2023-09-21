Ученые «напечатали» сети живых клеток мозга

Профессор Джон Форсайт, возглавлявший исследование, отметил, что предыдущие работы с использованием двухмерных культур нервных клеток не позволяют точно представить, как нейроны растут и взаимодействуют в трехмерной среде. Созданные в ходе исследования трехмерные нейронные сети в точности повторяют сложность нейронных цепей в мозге: нейроны раздвигают отростки, образуя связи между различными слоями.

3D-нейронные сети демонстрировали спонтанную нервную активность, реагируя на электрическую и лекарственную стимуляцию. Данная разработка открывает перспективы для развития нейронаук, позволяя изучать формирование нервов и сетей, исследовать влияние заболеваний на нейротрансмиссию и тестировать воздействие лекарственных препаратов на нервную систему.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.