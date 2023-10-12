Ученые нашли новые гены, связанные с ишемической болезнью сердца

Ишемическая болезнь сердца, вызванная в первую очередь накоплением бляшек в стенках артерий, является одной из основных причин заболеваемости и смертности в развитых странах. Кальцификация коронарных артерий (ККА) - наличие кальция в этих артериях - служит ранним индикатором этого заболевания.

Несмотря на то, что ККА является наследственным заболеванием, наследуемость которого оценивается в 30%-40%, до сих пор было известно лишь несколько генов, способствующих его развитию. Ученые UVA провели крупнейшее на сегодняшний день исследование геномных ассоциаций, проанализировав данные почти 27 тыс. человек европейского происхождения и более 8,8 тыс. человек африканского происхождения. В результате исследования было выявлено 43 гена-кандидата, сцепленных с ККА в 11 различных хромосомных точках. Примечательно, что в восьми местах ранее не было обнаружено ассоциаций с ККА, а пять не были связаны с ишемической болезнью сердца.

Один из выявленных генов, ENPP1, связан с кальцификацией артерий у младенцев. Кроме того, обнаружены гены, вовлеченные в аденозиновый сигнальный путь, который препятствует кальцификации артерий. Некоторые из этих генов, связанных с ККА, также являются лекарственными мишенями или подвержены влиянию пищевых добавок, таких как витамины C и D. Это открывает возможности для дальнейших исследований того, как эти соединения могут влиять на CAC.

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