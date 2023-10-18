Ученые раскрыли влияние ОКР на работу мозга

Ученые раскрыли влияние ОКР на работу мозгаОно меняет механизмы принятия решений
Исследователи из Сиднейского университета Нового Южного Уэльса с помощью сканирования мозга изучили биологические основы обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР) у подростков. Это исследование позволяет понять, как ОКР влияет на принятие решений и контроль поведения в головном мозге, что может быть использовано для более эффективного лечения.
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ОКР - состояние, характеризующееся тревожными мыслями (обсессиями), которые приводят к повторяющимся действиям (компульсиям), - может существенно нарушать повседневную жизнь и часто возникает в детском или подростковом возрасте.
В исследовании приняли участие 20 подростков с ОКР и 21 здоровый подросток, которые проходили сканирование мозга во время выполнения задач по принятию решений с целью получения небольших пищевых вознаграждений. Результаты показали, что подростки с ОКР в большей степени, чем контрольная группа, затруднялись в принятии решений и контроле своего поведения для получения вознаграждения. Сканирование головного мозга выявило отчетливые паттерны активности в орбитофронтальной коре (ОФК) - области, отвечающей за принятие решений и контроль поведения. У подростков с ОКР наблюдалась гипоактивность в латеральной части ОФК и гиперактивность в медиальной части ОФК. Гиперактивность была связана с тяжестью симптомов ОКР.
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