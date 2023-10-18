Ученые раскрыли влияние ОКР на работу мозга

ОКР - состояние, характеризующееся тревожными мыслями (обсессиями), которые приводят к повторяющимся действиям (компульсиям), - может существенно нарушать повседневную жизнь и часто возникает в детском или подростковом возрасте.

В исследовании приняли участие 20 подростков с ОКР и 21 здоровый подросток, которые проходили сканирование мозга во время выполнения задач по принятию решений с целью получения небольших пищевых вознаграждений. Результаты показали, что подростки с ОКР в большей степени, чем контрольная группа, затруднялись в принятии решений и контроле своего поведения для получения вознаграждения. Сканирование головного мозга выявило отчетливые паттерны активности в орбитофронтальной коре (ОФК) - области, отвечающей за принятие решений и контроль поведения. У подростков с ОКР наблюдалась гипоактивность в латеральной части ОФК и гиперактивность в медиальной части ОФК. Гиперактивность была связана с тяжестью симптомов ОКР.

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