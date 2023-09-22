Ученые регенерировали лечащие паралич нейроны

Исследование, проведенное на мышах, выявило ключевой фактор восстановления: повторное выращивание специфических нейронов в их естественных целевых областях. Такой целенаправленный подход оказался эффективным, в то время как случайная регенерация показала ограниченные результаты.

Ранее группа исследователей разработала метод стимуляции роста аксонов - волокон нервных клеток, обеспечивающих коммуникацию, - после травм спинного мозга у грызунов. Однако добиться функционального восстановления оставалось сложной задачей. В новом исследовании, опубликованном в журнале Science, ученые с помощью генетического анализа определили группы нервных клеток, которые улучшают ходьбу после частичного повреждения спинного мозга. Затем с помощью химических сигналов они направили регенерацию аксонов к их естественным целевым областям, что привело к значительному улучшению способности ходить у мышей с полным повреждением спинного мозга.

Полученные результаты дают ценное представление о регенерации аксонов и восстановлении после травм спинного мозга, что открывает путь к созданию потенциальных методов лечения на более крупных животных и людях.

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