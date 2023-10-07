Ученые сравнили пользу спорта и лекарств от депрессии

Удивительно, но через несколько месяцев в обеих группах наблюдались сходные уровни улучшения, причем примерно у 44% участников каждой группы удалось добиться ремиссии симптомов.

В исследовании участвовал 141 пациент, которые были разделены на две группы: одна группа занималась бегом два раза в неделю, а другая принимала селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС), распространенный класс антидепрессантов, в течение 16 недель. Результаты показали, что, хотя физические упражнения дают больший эффект для здоровья, например, снижение веса и улучшение работы сердца, приверженность программе физических упражнений была ниже (52%) по сравнению с теми, кто принимал антидепрессанты (82%).

Полученные результаты свидетельствуют о том, что и физические упражнения, и антидепрессанты имеют свое место в лечении депрессии и тревоги. Антидепрессанты, как правило, эффективны и хорошо переносятся, что делает их ценным выбором для многих пациентов. Однако физические упражнения также могут быть привлекательной альтернативой, если пациенты получают адекватный контроль и поддержку для поддержания режима.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.