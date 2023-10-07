Фитнес и здоровье
18:20, 07 октября 2023
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Ученые сравнили пользу спорта и лекарств от депрессии

У каждого способа есть свои плюсы и минусы

Новое исследование усложнило продолжающуюся дискуссию о применении физических упражнений в качестве лечения депрессии и других психических расстройств. В исследовании, проведенном в Нидерландах, сравнивалась эффективность физических упражнений в сравнении с приемом антидепрессантов для улучшения психического здоровья людей с депрессией и/или тревогой.

Ученые сравнили пользу спорта и лекарств от депрессии

© Ferra.expert

Удивительно, но через несколько месяцев в обеих группах наблюдались сходные уровни улучшения, причем примерно у 44% участников каждой группы удалось добиться ремиссии симптомов.

В исследовании участвовал 141 пациент, которые были разделены на две группы: одна группа занималась бегом два раза в неделю, а другая принимала селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС), распространенный класс антидепрессантов, в течение 16 недель. Результаты показали, что, хотя физические упражнения дают больший эффект для здоровья, например, снижение веса и улучшение работы сердца, приверженность программе физических упражнений была ниже (52%) по сравнению с теми, кто принимал антидепрессанты (82%).

Полученные результаты свидетельствуют о том, что и физические упражнения, и антидепрессанты имеют свое место в лечении депрессии и тревоги. Антидепрессанты, как правило, эффективны и хорошо переносятся, что делает их ценным выбором для многих пациентов. Однако физические упражнения также могут быть привлекательной альтернативой, если пациенты получают адекватный контроль и поддержку для поддержания режима.

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