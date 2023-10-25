Ученые восстановили сердца мышей, перепрограммировав их метаболизм

В отличие от других тканей организма, клетки сердечной мышцы не восстанавливаются, что приводит к таким проблемам, как сердечная недостаточность после инфаркта. Исследователи выключили у мышей ген Cpt1b, который необходим для окисления жирных кислот, и сердца мышей стали расти, а количество клеток увеличилось почти вдвое.

При инфаркте у мышей без Cpt1b, после которого проводилась реоксигенация, наблюдалось уменьшение рубцевания и восстановление функции сердца практически до уровня инфаркта. Ген-переключатель возвращает клетки сердечной мышцы в менее зрелое состояние, позволяя им регенерировать.

Несмотря на то, что исследование пока находится на стадии мышиной модели, полученные результаты позволяют говорить о возможности их применения на людях путем разработки лекарственных препаратов, имитирующих этот эффект.