Учёные обнаружили один из самых древних способов борьбы организма человека с вирусами

Учёные обнаружили один из самых древних способов борьбы организма человека с вирусамиНаше тело может самостоятельно производить молекулы в ответ на болезни
Обычно противовирусные лекарства считаются изобретением XX века. Но недавние исследования показали, что иммунная система человека может создавать собственные противовирусные молекулы в ответ на вирусные инфекции.
У вирусов нет собственного жизненного цикла. Всё потому, что они полностью зависят от клеток, которые они заражают. Попав внутрь клетки, вирус захватывает её механизмы и превращает их в фабрику по производству сотен новых вирусов.
Противовирусные препараты - это молекулы, которые блокируют белки, необходимые для функционирования вируса. Одно из главных отличий клеток от вирусов состоит в том, как они хранят свою генетическую информацию. Все клетки для её хранения используют ДНК, а многие вирусы - РНК. РНК построена, как и ДНК, из цепочки букв, но молекулярная структура у них другая. У РНК - одноцепочечная, а у ДНК - двухцепочечная.
При размножении вирус создаёт большое количество копий своего РНК-генома с помощью белка РНК-полимеразы. Противовирусные препараты могут имитировать одну из химических букв. Если РНК-полимераза принимает лекарство за нужную химическую букву и добавляет его к растущей цепи РНК, то процесс копирования останавливается, поскольку следующую букву не к чему прикрепить. Противовирусные такого типа называются ингибиторами обрыва цепи.
Учёные также обнаружили, что белок виперин, который находится в клетках человека, создаёт природный противовирусный препарат, обрывающий цепь РНК. Работает этот белок при помощи химического удаления точки соединения хвоста с одного из четырёх строительных блоков РНК генома вируса. И эта стратегия очень эффективна при лечении вирусных инфекций.
Очевидно, что белок виперин не защищает полностью от всех РНК-вирусов. Некоторые вирусные РНК-полимеразы, такие как полиовирусы , эволюционировали так, что могут притуплять действие молекул виперина. Однако виперин - это лишь одна часть иммунной системы человека, в которую также входят специализированные клетки и белки, которые защищают от инфекций другими способами. Известно также, что виперин - очень древний белок, который развился на ранних стадиях жизни, вероятно, задолго до появления многоклеточных организмов. Ведь даже бактериям приходится бороться с вирусными инфекциями.
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