Учёные обнаружили один из самых древних способов борьбы организма человека с вирусами

У вирусов нет собственного жизненного цикла. Всё потому, что они полностью зависят от клеток, которые они заражают. Попав внутрь клетки, вирус захватывает её механизмы и превращает их в фабрику по производству сотен новых вирусов.

Противовирусные препараты - это молекулы, которые блокируют белки, необходимые для функционирования вируса. Одно из главных отличий клеток от вирусов состоит в том, как они хранят свою генетическую информацию. Все клетки для её хранения используют ДНК, а многие вирусы - РНК. РНК построена, как и ДНК, из цепочки букв, но молекулярная структура у них другая. У РНК - одноцепочечная, а у ДНК - двухцепочечная.

При размножении вирус создаёт большое количество копий своего РНК-генома с помощью белка РНК-полимеразы. Противовирусные препараты могут имитировать одну из химических букв. Если РНК-полимераза принимает лекарство за нужную химическую букву и добавляет его к растущей цепи РНК, то процесс копирования останавливается, поскольку следующую букву не к чему прикрепить. Противовирусные такого типа называются ингибиторами обрыва цепи.