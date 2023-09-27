Учёные обнаружили связь между уровнем цинка и диабетом

Шек Ман Чим, главный научный сотрудник Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (Нью-Йорк, США), вместе с коллегами изучил мутации, которые приводят к потере функции белка - переносчика цинка. В результате была выделена редкая мутация под названием SLC39A5. У тех, у кого нет этой мутации уровень цинка был выше, что связано со снижением вероятности развития диабета.

Также команда учёных провела эксперимент на лабораторных мышах без SLC39A5. Как и ожидалось, у них был повышенный уровень цинка в крови и тканях, а также была снижена резистентность к инсулину.