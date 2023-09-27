Учёные обнаружили связь между уровнем цинка и диабетом

Учёные обнаружили связь между уровнем цинка и диабетомЭто вещество важно и при жировой болезни печени
Результаты исследования, опубликованные в журнале eLife, показали, что цинк играет решающую роль в выработке инсулина и метаболизме глюкозы. Известно, что если человек будет получать больше цинка, то у него снизится вероятность развития диабета или улучшатся показатели глюкозы.
Шек Ман Чим, главный научный сотрудник Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (Нью-Йорк, США), вместе с коллегами изучил мутации, которые приводят к потере функции белка - переносчика цинка. В результате была выделена редкая мутация под названием SLC39A5. У тех, у кого нет этой мутации уровень цинка был выше, что связано со снижением вероятности развития диабета.
Также команда учёных провела эксперимент на лабораторных мышах без SLC39A5. Как и ожидалось, у них был повышенный уровень цинка в крови и тканях, а также была снижена резистентность к инсулину.
Часто сахарный диабет сочетается с неалкогольной жировой болезнью печени. Поэтому учёные выяснили, как влияет отсутствие SLC39A5 на печень. У мышей, лишённых этой мутации, было меньше жира в печени и маркеров повреждения печени в крови. Причём сохранялось это даже тогда, когда они ели много жиров. Также у них уменьшилась чувствительность к инсулину.
В ходе ещё одного эксперимента выяснилось, что у мышей без SLC39A5, которые страдали неалкогольным стеатогепатитом, уменьшились маркеры повреждения печени, воспаление и фиброс печени, снизился уровень глюкозы в крови натощак.
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