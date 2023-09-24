Фитнес и здоровье
11:49, 24 сентября 2023
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Учёные объяснили, почему нам приятно есть руками

На эту тему проводился ряд исследований

Сейчас люди всё чаще отказываются от столовых приборов и едят пищу руками. Особенно распространено это в Америке и Великобритании. И психолог объяснил, почему это может быть полезной привычкой.

Учёные объяснили, почему нам приятно есть руками
© Delish

Профессор Чарльз Спенс из Оксфордского университета отметил, что когда мы едим руками, то получаем от пищи удовольствие. Также эта практика позволяет людям лучше осознать, что конкретно они едят.

Есть руками - это в целом приятное занятие. Оно даёт возможность подумать о каждом кусочке пищи, о её вкусе, структуре, количестве.

Учёные объяснили, почему нам приятно есть руками
© epicantus

Научно доказано также, что есть руками - полезно для здоровья. Благодаря этому вы будете стимулировать процесс пищеварения (это снизит вероятность газообразования, появления расстройства желудка, вздутия живота), сможете предотвратить переедание, снизите уровень сахара в крови (так как будете есть медленнее), укрепите иммунитет.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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