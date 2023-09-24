Учёные объяснили, почему нам приятно есть руками

Профессор Чарльз Спенс из Оксфордского университета отметил, что когда мы едим руками, то получаем от пищи удовольствие. Также эта практика позволяет людям лучше осознать, что конкретно они едят.

Есть руками - это в целом приятное занятие. Оно даёт возможность подумать о каждом кусочке пищи, о её вкусе, структуре, количестве.