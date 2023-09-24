Учёные объяснили, почему нам приятно есть руками

Учёные объяснили, почему нам приятно есть рукамиНа эту тему проводился ряд исследований
Сейчас люди всё чаще отказываются от столовых приборов и едят пищу руками. Особенно распространено это в Америке и Великобритании. И психолог объяснил, почему это может быть полезной привычкой.
Профессор Чарльз Спенс из Оксфордского университета отметил, что когда мы едим руками, то получаем от пищи удовольствие. Также эта практика позволяет людям лучше осознать, что конкретно они едят.
Есть руками - это в целом приятное занятие. Оно даёт возможность подумать о каждом кусочке пищи, о её вкусе, структуре, количестве.
Научно доказано также, что есть руками - полезно для здоровья. Благодаря этому вы будете стимулировать процесс пищеварения (это снизит вероятность газообразования, появления расстройства желудка, вздутия живота), сможете предотвратить переедание, снизите уровень сахара в крови (так как будете есть медленнее), укрепите иммунитет.
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