Учёные открыли новый тип клеток мозга. И вот в чём их особенность

Учёные открыли новый тип клеток мозга. И вот в чём их особенностьЭто поможет разрабатывать новые методы лечения
Нейробиологи из Лозаннского университета в Швейцарии и специалисты из Центра био- и нейроинженерии в Женеве сделали революционное открытие. Они смогли обнаружить ещё одну разновидность клеток мозга.
Раньше считалось, что нервная система млекопитающих состоит только из нейронов и глиальных клеток. При этом сигналы между нейронами передаются при помощи особых молекул нейромедиаторов - например, глутамата.
Почти 20 лет назад учёные предположили, что клетки астроциты могут вырабатывать глутамат. Но проверить это было непросто. В ходе нового исследования эксперты смогли обнаружить подгруппу клеток, которые имеют механизмы, которые используют нейроны для выделения глутамата.
Другими словами, учёным удалось открыть новый тип клеток, который обладает свойствами и нейронов, и глиальных клеток. В ходе дальнейшего анализа выяснилось, что эти клетки по мозгу распределяются неравномерно.
Эксперименты на лабораторных мышах показали также, что этот новый тип клеток важен для когнитивной функции, для правильного управления движения. Кроме того, эти клетки помогают защититься от эпилептических припадков.