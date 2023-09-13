Учёные открыли новый тип клеток мозга. И вот в чём их особенность

Раньше считалось, что нервная система млекопитающих состоит только из нейронов и глиальных клеток. При этом сигналы между нейронами передаются при помощи особых молекул нейромедиаторов - например, глутамата.

Почти 20 лет назад учёные предположили, что клетки астроциты могут вырабатывать глутамат. Но проверить это было непросто. В ходе нового исследования эксперты смогли обнаружить подгруппу клеток, которые имеют механизмы, которые используют нейроны для выделения глутамата.