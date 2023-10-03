Учёные посоветовали пить разные чаи для здоровья

Для похудения, укрепления сосудов и снижения холестерина полезен чёрный чай. Для прилива энергии и улучшения когнитивных функций хорош зелёный чай; в этом напитке содержится L-теанин — аминокислота, не проецируемая человеческим организмом, поэтому получать это вещество необходимо извне.

Для нормализации работы ЖКТ, облегчения симптоматики расстройства желудка, вздутия и тошноты, благотворного влияния на почки, а также ускорения метаболизма, полезны чаи из ромашки, мяты, имбиря. К тому же мята известна расслабляющим и седативным эффектом.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.