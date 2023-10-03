Учёные посоветовали пить разные чаи для здоровья

Учёные посоветовали пить разные чаи для здоровьяКаждый напиток обладает своей пользой
Учёные из США порекомендовали пить разные виды чая, не зацикливаясь на одном напитке. Каждый вид чая обладает своими свойствами, полезными для организма.
Для похудения, укрепления сосудов и снижения холестерина полезен чёрный чай. Для прилива энергии и улучшения когнитивных функций хорош зелёный чай; в этом напитке содержится L-теанин — аминокислота, не проецируемая человеческим организмом, поэтому получать это вещество необходимо извне.
Для нормализации работы ЖКТ, облегчения симптоматики расстройства желудка, вздутия и тошноты, благотворного влияния на почки, а также ускорения метаболизма, полезны чаи из ромашки, мяты, имбиря. К тому же мята известна расслабляющим и седативным эффектом.
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