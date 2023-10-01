Фитнес и здоровье
13:06, 01 октября 2023
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Учёные выяснили, как произвести лучшее первое впечатление при видеозвонке

И это действительно важно

Все мы знаем, что первое впечатление, которое вы производим, имеет очень важное значение. То же самое касается и видеозвонков.

Учёные выяснили, как произвести лучшее первое впечатление при видеозвонке
© ViewSonic Library

Как показать себя в лучшем свете при первом созвоне по видеосвязи? Исследование, проведённое в Даремском университете, показало, что для этого нужно встать перед книжным шкафом или коллекцией комнатных растений и улыбнуться.

В ходе эксперимента с участием 67 добровольцев учёные выяснили, что те люди, у которых на заднем фоне были комнатные растения и книжные шкафы, выглядели более компетентными и заслуживающими доверия. То же самое касалось тех, у кого было счастливое выражение лица.

Учёные выяснили, как произвести лучшее первое впечатление при видеозвонке
© Getty

Также при первом общении по видеосвязи рекомендуется вести себя так же, как обычно, улыбаться, быть дружелюбным. Ну и можно ещё опираться на свой опыт.

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