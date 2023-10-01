Учёные выяснили, как произвести лучшее первое впечатление при видеозвонке

Как показать себя в лучшем свете при первом созвоне по видеосвязи? Исследование, проведённое в Даремском университете, показало, что для этого нужно встать перед книжным шкафом или коллекцией комнатных растений и улыбнуться.

В ходе эксперимента с участием 67 добровольцев учёные выяснили, что те люди, у которых на заднем фоне были комнатные растения и книжные шкафы, выглядели более компетентными и заслуживающими доверия. То же самое касалось тех, у кого было счастливое выражение лица.