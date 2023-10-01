Учёные выяснили, как произвести лучшее первое впечатление при видеозвонке

Учёные выяснили, как произвести лучшее первое впечатление при видеозвонкеИ это действительно важно
Все мы знаем, что первое впечатление, которое вы производим, имеет очень важное значение. То же самое касается и видеозвонков.
Как показать себя в лучшем свете при первом созвоне по видеосвязи? Исследование, проведённое в Даремском университете, показало, что для этого нужно встать перед книжным шкафом или коллекцией комнатных растений и улыбнуться.
В ходе эксперимента с участием 67 добровольцев учёные выяснили, что те люди, у которых на заднем фоне были комнатные растения и книжные шкафы, выглядели более компетентными и заслуживающими доверия. То же самое касалось тех, у кого было счастливое выражение лица.
Также при первом общении по видеосвязи рекомендуется вести себя так же, как обычно, улыбаться, быть дружелюбным. Ну и можно ещё опираться на свой опыт.
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