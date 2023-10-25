Учёные выяснили, какие напитки помогают уменьшить слабость в пожилом возрасте

В новом исследовании Национального университета Сингапура принимали участие 12 тысяч человек. Всем им было от 45 до 74 лет. Наблюдали специалисты за участниками в течение 20 лет.

Исследование показало, что существует три компонента, способствующих возникновению физической слабости. Это снижение веса, чувство усталости, слабость, медлительность.

Также выяснилось, что употребление кофе, чёрного или зелёного чая в среднем возрасте было связано со снижением риска возникновения слабости в дальнейшем. У людей, которые в день выпивали четыре или больше чашек кофе, значительно снизились шансы столкнуться со слабостью в старшем возрасте по сравнению с теми, кто кофе не пил ежедневно. То же самое касалось людей, которые каждый день пили зелёный или чёрный чай.

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