Учёные выяснили, почему мужчины и женщины по-разному реагируют на стресс

Оказалось, что изменение поведения самок мышей происходит в период полового созревания. А главную роль в этом играет тестостерон.

Чтобы понять, как конкретно тестостерон изменяет работу мозга во время полового созревания, учёные использовали метод нейровизуализации. Команда имплантировала оптоволоконный провод в миндалину, которая отвечает за стресс. Был обнаружен очень высокий уровень мозговой активности в этой миндалине, когда мыши, которые никогда не подвергались воздействию тестостерона, находились рядом с неизвестной мышью. При этом у мышей, которые подверглись воздействию тестостерона, нейроны не были активны.

Все полученные результаты были опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

