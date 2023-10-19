Учёные выяснили, почему мужчины и женщины по-разному реагируют на стресс

Учёные выяснили, почему мужчины и женщины по-разному реагируют на стрессВсё дело в особенностях работы их мозга
Известно, что у женщин почти в два раза чаще, чем у мужчин, диагностируют тревожное расстройство. Чем это можно объяснить?
Исследования, проведённые учёными из Нового Калифорнийского университета в Дэвисе, показали, что определённые изменения в мозге во время полового созревания могут объяснить, почему мужчины и женщины реагируют на стресс по-разному. Команда психологов выяснила, что тестостерон - это ключевой гормон, определяющий гендерные различия в реакции на стресс.
В ходе нового исследования специалисты провели шесть экспериментов на мышах. Благодаря этому удалось выяснить, какие именно изменения в мозге приводят к различиям в реакции на стрессовую ситуацию.
Оказалось, что изменение поведения самок мышей происходит в период полового созревания. А главную роль в этом играет тестостерон.
Чтобы понять, как конкретно тестостерон изменяет работу мозга во время полового созревания, учёные использовали метод нейровизуализации. Команда имплантировала оптоволоконный провод в миндалину, которая отвечает за стресс. Был обнаружен очень высокий уровень мозговой активности в этой миндалине, когда мыши, которые никогда не подвергались воздействию тестостерона, находились рядом с неизвестной мышью. При этом у мышей, которые подверглись воздействию тестостерона, нейроны не были активны.
Все полученные результаты были опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
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