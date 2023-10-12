«Ультракороткие вечные химикаты» обнаружены у людей и в их домах

Образцы из более чем 300 источников, включая пыль, питьевую воду, сыворотку крови и мочу, были собраны у 81 человека и в их домах в США. В ходе исследования было изучено 47 различных PFAS и их прекурсоров, выявлено 39 фторированных соединений. Часто встречались такие вещества, как двухуглеродная трифторуксусная кислота и трехуглеродная перфторпропановая кислота. Интересно, что в образцах мочи наиболее часто встречалась пятиуглеродная перфторпентановая кислота.

Авторы исследования предполагают, что более мелкие фторированные соединения могут проникать через фильтры в питьевую воду или накапливаться в домашней пыли.

Для выяснения источников и последствий для здоровья ультракороткоцепочечных фторированных соединений необходимы дальнейшие исследования.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.