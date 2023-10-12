«Ультракороткие вечные химикаты» обнаружены у людей и в их домах

«Ультракороткие вечные химикаты» обнаружены у людей и в их домахСкорее всего есть и в вашем
Пер- и полифторалкильные вещества (PFAS) вызывают озабоченность экологов и потенциально опасны для здоровья. В качестве замены этих «вечных химикатов» порой используют более мелкие фторированные соединения, которые тоже опасны. Новое исследование показало, что эти более мелкие вещества были обнаружены в образцах, взятых у людей и в помещениях, в таких же или более высоких концентрациях, чем устаревшие PFAS.
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Образцы из более чем 300 источников, включая пыль, питьевую воду, сыворотку крови и мочу, были собраны у 81 человека и в их домах в США. В ходе исследования было изучено 47 различных PFAS и их прекурсоров, выявлено 39 фторированных соединений. Часто встречались такие вещества, как двухуглеродная трифторуксусная кислота и трехуглеродная перфторпропановая кислота. Интересно, что в образцах мочи наиболее часто встречалась пятиуглеродная перфторпентановая кислота.
Авторы исследования предполагают, что более мелкие фторированные соединения могут проникать через фильтры в питьевую воду или накапливаться в домашней пыли.
Для выяснения источников и последствий для здоровья ультракороткоцепочечных фторированных соединений необходимы дальнейшие исследования.
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