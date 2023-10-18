Фитнес и здоровье
19:00, 18 октября 2023
1 мин.

«Умная» томография приблизилась к уровню МРТ

Спасибо ИИ

Исследователи из Университета Гетеборга разработали программное обеспечение с искусственным интеллектом (ИИ), которое позволяет улучшить диагностическую поддержку при использовании компьютерной томографии (КТ) - относительно недорогой технологии.

«Умная» томография приблизилась к уровню МРТ

© Ferra.expert

Программное обеспечение с искусственным интеллектом может генерировать ценные данные из обычных КТ-сканов, что делает его быстрой и экономически эффективной альтернативой МРТ-сканированию. Оно может найти применение в различных областях, в частности, для диагностики деменции и других заболеваний головного мозга.

Ожидается, что программа, обученная на изображениях 1117 человек, прошедших как КТ, так и МРТ, позволит улучшить диагностику в первичном звене и оптимизировать направление пациентов к специалистам. Исследователи также изучают возможность использования этой программы для диагностики гидроцефалии нормального давления - заболевания, часто поражающего пожилых людей.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Редакция
RSS

ferra.expert, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.