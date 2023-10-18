«Умная» томография приблизилась к уровню МРТ

«Умная» томография приблизилась к уровню МРТСпасибо ИИ
Исследователи из Университета Гетеборга разработали программное обеспечение с искусственным интеллектом (ИИ), которое позволяет улучшить диагностическую поддержку при использовании компьютерной томографии (КТ) - относительно недорогой технологии.
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Программное обеспечение с искусственным интеллектом может генерировать ценные данные из обычных КТ-сканов, что делает его быстрой и экономически эффективной альтернативой МРТ-сканированию. Оно может найти применение в различных областях, в частности, для диагностики деменции и других заболеваний головного мозга.
Ожидается, что программа, обученная на изображениях 1117 человек, прошедших как КТ, так и МРТ, позволит улучшить диагностику в первичном звене и оптимизировать направление пациентов к специалистам. Исследователи также изучают возможность использования этой программы для диагностики гидроцефалии нормального давления - заболевания, часто поражающего пожилых людей.
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