Фитнес и здоровье
16:12, 05 октября 2023
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В Африке появилась неизвестная болезнь, вызывающая паралич конечностей

Болезнь обнаружили в школе для девушек

В Кении в одной из школ для девушек началось локальное распространение неизвестной болезни, вызывающей паралич конечностей.

В Африке появилась неизвестная болезнь, вызывающая паралич конечностей
© Unsplash.com

Природа заболевания неизвестна. По информации кенийского телеканала NTV, заболели и госпитализированы как минимум 95 девушек.

Власти уже направили в этот район ведущих медиков страны, чтобы разобраться, что это за болезнь и почему возникла.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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