В Африке появилась неизвестная болезнь, вызывающая паралич конечностей

16:12, 05 октября 2023
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В Африке появилась неизвестная болезнь, вызывающая паралич конечностейБолезнь обнаружили в школе для девушек
В Кении в одной из школ для девушек началось локальное распространение неизвестной болезни, вызывающей паралич конечностей.
Природа заболевания неизвестна. По информации кенийского телеканала NTV, заболели и госпитализированы как минимум 95 девушек.
Власти уже направили в этот район ведущих медиков страны, чтобы разобраться, что это за болезнь и почему возникла.