В чём особенность состава крови у долгожителей: результаты нового исследования

В чём особенность состава крови у долгожителей: результаты нового исследованияВот какие люди доживают до 100 лет
Начиная с 1970-х годов численность долгожителей увеличивается примерно в два раза каждые десять лет. В ходе недавнего исследования учёным удалось выявить общие особенности состава крови у людей старше 90 лет.
Долгожители уже давно вызывают большой интерес у учёных. В рамках нового исследования, результаты которого опубликованы в журнале GeroScience, эксперты обнаружили некоторые общие биомаркеры у людей в возрасте 90+ лет. В том числе они измерили уровни холестерина и глюкозы в крови.
В новое исследование вошли данные 44 000 шведов, прошедших обследование здоровья в возрасте 64-99 лет. За этими людьми наблюдали затем в течение 35 лет. До 100 лет из участников дожили 1224 человека.
В целом те, кто смог дожить до 100 лет, имели обычно более низкие уровни глюкозы, креатинина и мочевой кислоты. И это сохранялось у них с момента, как им исполнилось 60 лет. Долгожители редко также имели очень низкие или очень высокие показатели каких-либо веществ.
Учёные пришли к выводу, что все 12 биомаркеров крови, кроме двух (алат и альбумин), были связаны с достижением 100-летнего возраста. Это сохранялось даже после учёта возраста, пола и болезней участников.
Люди с самым низким уровнем общего холестерина и железа имели меньше шансов дожить до 100 лет по сравнению с теми, у кого эти значения были выше. Меньше вероятность стать долгожителями была также у тех, кто имел более высокий уровень глюкозы, креатинина, мочевой кислоты и маркеров функции печени.
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