В чём особенность состава крови у долгожителей: результаты нового исследования

В целом те, кто смог дожить до 100 лет, имели обычно более низкие уровни глюкозы, креатинина и мочевой кислоты. И это сохранялось у них с момента, как им исполнилось 60 лет. Долгожители редко также имели очень низкие или очень высокие показатели каких-либо веществ.

Учёные пришли к выводу, что все 12 биомаркеров крови, кроме двух (алат и альбумин), были связаны с достижением 100-летнего возраста. Это сохранялось даже после учёта возраста, пола и болезней участников.

Люди с самым низким уровнем общего холестерина и железа имели меньше шансов дожить до 100 лет по сравнению с теми, у кого эти значения были выше. Меньше вероятность стать долгожителями была также у тех, кто имел более высокий уровень глюкозы, креатинина, мочевой кислоты и маркеров функции печени.

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