Фитнес и здоровье
13:12, 27 сентября 2023
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В чём разница между аэробными и анаэробными упражнениями

Есть несколько важных отличий

Эксперты советуют больше всего времени уделять аэробной активности. Например, в Рекомендациях по физической активности для американцев Министерства здравоохранения и социальных служб США (HHS) отмечается, что каждую неделю взрослому человеку нужно заниматься аэробными упражнениями умеренной интенсивности хотя бы 150 минут. Но чем они отличаются от похожих по звучанию анаэробных?

В чём разница между аэробными и анаэробными упражнениями
© Runner's World

Анаэробные упражнения представляют собой любую интенсивную физическую нагрузку, при которой не используется кислород для создания энергии. Поэтому выполнять такие упражнения длительное время вы не сможете.

В качестве примеров анаэробных видов деятельности можно назвать высокоинтенсивные интервальные тренировки, прыжковую тренировку, спринт, силовые тренировки.

В чём разница между аэробными и анаэробными упражнениями
© Canva

Аэробные упражнения - это любая сердечно-сосудистая активность, при которой задействуются большие группы мышц. Эти упражнения можно выполнять непрерывно и они носят ритмичный характер. Согласно обзору 2017 году, аэробные виды деятельности отличаются от анаэробных тем, что тело использует кислород для создания энергии из аминокислот, углеводов и жирных кислот. Образование энергии с использованием кислорода требует больше времени, поэтому аэробные упражнения выполняются с меньшей интенсивностью в течение более длительного периода времени.

Примеры аэробных видов деятельности - ходьба, бег трусцой, плавание, гребля, езда на велосипеде средней интенсивности.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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