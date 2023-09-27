В чём разница между аэробными и анаэробными упражнениями

В чём разница между аэробными и анаэробными упражнениямиЕсть несколько важных отличий
Эксперты советуют больше всего времени уделять аэробной активности. Например, в Рекомендациях по физической активности для американцев Министерства здравоохранения и социальных служб США (HHS) отмечается, что каждую неделю взрослому человеку нужно заниматься аэробными упражнениями умеренной интенсивности хотя бы 150 минут. Но чем они отличаются от похожих по звучанию анаэробных?
Анаэробные упражнения представляют собой любую интенсивную физическую нагрузку, при которой не используется кислород для создания энергии. Поэтому выполнять такие упражнения длительное время вы не сможете.
В качестве примеров анаэробных видов деятельности можно назвать высокоинтенсивные интервальные тренировки, прыжковую тренировку, спринт, силовые тренировки.
Аэробные упражнения - это любая сердечно-сосудистая активность, при которой задействуются большие группы мышц. Эти упражнения можно выполнять непрерывно и они носят ритмичный характер. Согласно обзору 2017 году, аэробные виды деятельности отличаются от анаэробных тем, что тело использует кислород для создания энергии из аминокислот, углеводов и жирных кислот. Образование энергии с использованием кислорода требует больше времени, поэтому аэробные упражнения выполняются с меньшей интенсивностью в течение более длительного периода времени.
Примеры аэробных видов деятельности - ходьба, бег трусцой, плавание, гребля, езда на велосипеде средней интенсивности.
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