В чём разница между аэробными и анаэробными упражнениями

Аэробные упражнения - это любая сердечно-сосудистая активность, при которой задействуются большие группы мышц. Эти упражнения можно выполнять непрерывно и они носят ритмичный характер. Согласно обзору 2017 году, аэробные виды деятельности отличаются от анаэробных тем, что тело использует кислород для создания энергии из аминокислот, углеводов и жирных кислот. Образование энергии с использованием кислорода требует больше времени, поэтому аэробные упражнения выполняются с меньшей интенсивностью в течение более длительного периода времени.

Примеры аэробных видов деятельности - ходьба, бег трусцой, плавание, гребля, езда на велосипеде средней интенсивности.

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