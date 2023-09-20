В какое время дня лучше всего принимать пищевые добавки

В какое время дня лучше всего принимать пищевые добавкиСейчас они становятся всё более популярными
Эффективность пищевых добавок может зависеть от времени их приёма. Вот что об этом вам нужно знать.
Ежедневные мультивитамины. Их можно принимать в любое время суток, но лучше всего - во время еды. Во-первых, это поможет вам избежать расстройства желудка, с которым сталкиваются некоторые люди, когда принимают мультивитамины натощак. Во-вторых, если ваши блюда содержат диетический жир, то жирорастворимые витамины (A, D, E и K) из добавок будут легче усваиваться. Данные Кливлендской клиники показывают, что если запивать мультивитамины водой, то это будет способствовать расщеплению содержащихся в добавке водорастворимых витаминов.
Отдельные водорастворимые витамины: витамины группы B и витамин С. Витамин В12 лучше всего принимать утром, а витамин С - в течение дня. Обязательно при этом запивайте их водой: она нужна для их усвоения. Остальные витамины группы В вы можете принимать в любое время.
Жирорастворимые витамины: витамины A, D, E и K. Принимайте их во время приёма пищи или перекуса, которые содержат жиры. Жир помогает организму выделять желчь, которая нужна для максимального усвоения витаминов. Некоторые более ранние исследования показывают, что для усвоения витамина D необходимо примерно 10 г жира.
Кальций. Принимайте большую часть добавок во время еды, но не более 500–600 мг за раз. Также вы можете принимать натощак добавки цитрата кальция. При этом данные Национального института здоровья (NIH) показывают, что организм эффективнее всего усваивает кальций в дозах 500 мг или меньше. Кроме того, мешать усвоению кальция могут определённые лекарства. Это фенитоин (дилантин), карбамазепин (карбатрол, экветро, тегретол, петиол), фенобарбитал и примидон (мизолин), гормоны щитовидной железы, препараты от остеопороза.
Железо. Для лучшего усвоения принимайте эти добавки с едой или напитком, содержащими много витамина С. Железо помогает бороться с тошнотой, если принимать его во время еды. Также вы можете пить эти добавки перед сном. Будьте осторожны с одновременным приёмом добавок железа и препаратов левотироксина (левотроида, левоксила, синтроида, тиросинта и унитроида); некоторых антибиотиков, таких как тетрациклины и пенициллин; препаратов, снижающих кислотность, в том числе лансопразола (Prevacid) и омепразола (Prilosec), блокаторов H2-рецепторов циметидина (Tagamet), фамотидина (Pepcid) и низатидина (Axid). Подождите как минимум два часа после приёма добавок железа, прежде чем принимать перечисленные выше лекарства.
Другие минеральные добавки: магний и цинк. Они могут препятствовать усвоению фторхинолонов и тетрациклиновых антибиотиков.
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