В какое время дня лучше всего принимать пищевые добавки

Ежедневные мультивитамины. Их можно принимать в любое время суток, но лучше всего - во время еды. Во-первых, это поможет вам избежать расстройства желудка, с которым сталкиваются некоторые люди, когда принимают мультивитамины натощак. Во-вторых, если ваши блюда содержат диетический жир, то жирорастворимые витамины (A, D, E и K) из добавок будут легче усваиваться. Данные Кливлендской клиники показывают, что если запивать мультивитамины водой, то это будет способствовать расщеплению содержащихся в добавке водорастворимых витаминов.

Отдельные водорастворимые витамины: витамины группы B и витамин С. Витамин В12 лучше всего принимать утром, а витамин С - в течение дня. Обязательно при этом запивайте их водой: она нужна для их усвоения. Остальные витамины группы В вы можете принимать в любое время.

Жирорастворимые витамины: витамины A, D, E и K. Принимайте их во время приёма пищи или перекуса, которые содержат жиры. Жир помогает организму выделять желчь, которая нужна для максимального усвоения витаминов. Некоторые более ранние исследования показывают, что для усвоения витамина D необходимо примерно 10 г жира.