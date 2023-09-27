В какое время дня лучше всего работает мозг у “жаворонков” и “сов”Показало новое исследование
Согласно результатам исследования, проведённого Центром гериатрической помощи Бэйкрест, внутренние часы человека играют ключевую роль в максимизации его умственной работоспособности. Это может значительно повлиять на успеваемость подростков и на оценку состояния здоровья мозга пожилых людей.
Склонность человека к тому, чтобы лучше работать утром или вечером, называется хронотипом. Известно, что хронотип определяет наше физиологическое и интеллектуальное функционирование в течение дня. У «жаворонков» пик работоспособности приходится на начало дня, а у «сов» он наступает позже. Хронотип в целом варьируется от человека к человеку и меняется с возрастом. Например, подростки, скорее всего, будут «совами», а пожилые - «жаворонками».
В ходе нового исследования эксперты проанализировали более 150 ранее опубликованных научных работ. Оказалось, что хронотип человека сильно влияет на его способность к концентрации, обучение, решение проблем, принятие сложных решений, этичность поведения. «Жаворонку» будет сложнее усваивать новую информацию после полудня, а «сова» может с трудом принимать решения утром, до 12 часов дня. Пожилые люди из-за этого хуже справляются с когнитивными тестами в конце дня, а подростки хуже учатся.
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