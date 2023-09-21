В какое время дня лучше всего заниматься спортом, чтобы снизить вероятность развития диабета

В результате каждое увеличение МЕТ (общий показатель физической активности) на 1 единицу было связано со снижением вероятности столкнуться с диабетом 2 типа на 10% утром и на 9% днём. Но не было при этом статистически значимой связи между вечерней физической активностью и риском возникновения диабета.

Помимо этого, учёные выяснили, что физическая активность от умеренной до высокой интенсивности и физическая активность высокой интенсивности в любое время суток были связаны со снижением вероятности развития диабета 2 типа.

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