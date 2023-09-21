В какое время дня лучше всего заниматься спортом, чтобы снизить вероятность развития диабета

В какое время дня лучше всего заниматься спортом, чтобы снизить вероятность развития диабетаОтвет нашли учёные
В ходе нового исследования, результаты которого опубликованы в журнале Diabetologia, выяснилось, что утренняя и дневная физическая активность действительно снижает риск развития диабета 2 типа. А вот между вечерними тренировками и этим заболеванием не обнаружили значимой связи.
Известно, что благодаря занятиям спортом действительно можно защититься от диабета 2 типа. В рамках нового исследования специалисты узнали, как связаны утренняя, дневная, вечерняя физическая активность, рутина (постоянство) и вероятность развития диабета 2 типа. Для этого учёные проанализировали данные 93 095 участников Биобанка Великобритании (средний возраст - 62 года), у которых не было диабета 2 типа. Участники в течение одной недели носили наручный акселерометр.
В результате каждое увеличение МЕТ (общий показатель физической активности) на 1 единицу было связано со снижением вероятности столкнуться с диабетом 2 типа на 10% утром и на 9% днём. Но не было при этом статистически значимой связи между вечерней физической активностью и риском возникновения диабета.
Помимо этого, учёные выяснили, что физическая активность от умеренной до высокой интенсивности и физическая активность высокой интенсивности в любое время суток были связаны со снижением вероятности развития диабета 2 типа.
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